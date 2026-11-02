En 1.900 construyeron un canal para cambiar el curso de un río: más de 120 años después, sus aguas siguen un camino completamente distinto

La propuesta consistía en conectar el río Chicago con el río Des Plaines mediante un canal artificial excavado hacia el oeste. De esa manera, el agua del lago Michigan ingresaría por el río, circularía en sentido contrario al natural y arrastraría los residuos hacia el sistema del río Illinois, que finalmente desemboca en el Mississippi.

La obra de ingeniería que transformó la geografía de Chicago.

La obra recibió el nombre de Chicago Sanitary and Ship Canal. Su construcción comenzó en 1892 y exigió excavar aproximadamente 45 kilómetros de terreno, atravesando capas de suelo, roca y formaciones geológicas. Para hacerlo se utilizaron enormes excavadoras a vapor, sistemas de transporte ferroviario y maquinaria especialmente adaptada para retirar millones de metros cúbicos de material.

El canal tenía aproximadamente 61 metros de ancho y 7,3 metros de profundidad, dimensiones que también permitían utilizarlo para la navegación comercial. No era solamente una infraestructura sanitaria: buscaba conectar los Grandes Lagos con la extensa red fluvial que desemboca en el golfo de México.

El momento decisivo llegó el 2 de enero de 1900, cuando se abrió la conexión que permitió que el agua comenzara a circular hacia el nuevo canal. El río Chicago quedó conectado permanentemente con la cuenca del Mississippi. La inauguración oficial se realizó unas semanas después, el 17 de enero.

La transformación fue de escala continental, el agua que antes terminaba en el lago Michigan comenzó a desplazarse hacia el suroeste, atravesando los ríos Des Plaines e Illinois hasta alcanzar el Mississippi. En términos hidrográficos, la ciudad había modificado artificialmente la divisoria de aguas que separaba dos grandes cuencas.

Pero la solución también generó conflictos. Las comunidades situadas río abajo, especialmente en Misuri, temían recibir los residuos de Chicago. San Luis manifestó su oposición porque dependía del Mississippi para obtener agua potable. Además, la extracción de agua del lago Michigan generó disputas entre estados y cuestionamientos sobre sus efectos en los niveles de los Grandes Lagos.

La infraestructura continúa funcionando más de 120 años después. Actualmente forma parte del sistema de vías navegables del área de Chicago, administrado por el Metropolitan Water Reclamation District, y combina funciones de drenaje, control hidráulico y navegación.