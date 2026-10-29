El trágico desenlace de la búsqueda de dos hermanos en Santa Cruz concluyó tras cinco jornadas de intensos operativos en el río Gallegos. Fueron hallados sin vida los cuerpos de Leo Virreira, de 12 años, y José Virreira, de 10, quienes permanecían desaparecidos desde el pasado domingo 25 de octubre, cuando fueron arrastrados por la corriente mientras jugaban en el agua junto a otros dos adolescentes.
Hallaron los cuerpos de los dos hermanos que fueron arrastrados por la corriente de un río
La búsqueda de los hermanos Leo y José Virreira concluyó con el hallazgo de sus cuerpos en el río Gallegos, conmocionando a la comunidad deportiva de Santa Cruz
El hallazgo se produjo durante una visualización desde un helicóptero que realizaba sobrevuelos en la zona conocida como La Toma, en el sector de Palermo Aike, cerca de la Ruta Nacional 40.
Al confirmarse la fatal noticia, profesionales de la salud y equipos de asistencia psicológica se desplegaron en el lugar para brindar contención y acompañamiento inmediato a los familiares.
Las labores de rastreo demandaron un importante despliegue interinstitucional en el que intervinieron la Policía de Santa Cruz, el Cuerpo de Bomberos, la Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y personal de diversas dependencias provinciales.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, manifestó públicamente sus condolencias y el acompañamiento de toda la provincia a la familia Virreira ante esta pérdida irreparablemente dolorosa.
A través de un comunicado oficial, las autoridades lamentaron profundamente el trágico hecho que enluta a toda la comunidad santacruceña.
La tragedia cobra una connotación aún más conmovedora debido al reciente logro deportivo de los menores. Apenas dos semanas antes de su desaparición, ambos niños se habían consagrado campeones en sus respectivas categorías con el Club Talleres.
De acuerdo con el testimonio de su abuelo, Emilio Virreira, este consagratorio desempeño les había abierto la valiosa oportunidad de realizar pruebas futbolísticas en un club fuera de la provincia.
En pocas palabras
- Hallazgo de cuerpos: fueron encontrados los cuerpos de los hermanos Leo y José Virreira en el río Gallegos.
- Operativo de búsqueda: participaron múltiples fuerzas de seguridad tras cinco jornadas intensivas.
- Contexto deportivo: Los hermanos habían sido campeones con Club Talleres dos semanas antes de la tragedia.