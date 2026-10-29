Hallaron los cuerpos de los dos hermanos que fueron arrastrados por la corriente de un río

Las labores de rastreo demandaron un importante despliegue interinstitucional en el que intervinieron la Policía de Santa Cruz, el Cuerpo de Bomberos, la Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y personal de diversas dependencias provinciales.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, manifestó públicamente sus condolencias y el acompañamiento de toda la provincia a la familia Virreira ante esta pérdida irreparablemente dolorosa.

A través de un comunicado oficial, las autoridades lamentaron profundamente el trágico hecho que enluta a toda la comunidad santacruceña.

La tragedia cobra una connotación aún más conmovedora debido al reciente logro deportivo de los menores. Apenas dos semanas antes de su desaparición, ambos niños se habían consagrado campeones en sus respectivas categorías con el Club Talleres.

De acuerdo con el testimonio de su abuelo, Emilio Virreira, este consagratorio desempeño les había abierto la valiosa oportunidad de realizar pruebas futbolísticas en un club fuera de la provincia.