La Policía asistió este jueves a dos mujeres por una intoxicación con monóxido de carbono en la Ciudad de Mendoza. Se trata de una jubilada de 83 años y la persona que es su cuidadora, de 43 años. El hecho de produjo en un domicilio de calle Chile al 2.400.
Dos mujeres se intoxicaron con monóxido de carbono y su estado es grave
Ocurrió en un departamento de calle Chile, de Ciudad. Tras una denuncia al 911 intervino la Policía y las encontró desvanecidas. Fueron internadas
El personal policial intervino tras un llamado de emergencia que alertó sobre ambas mujeres desvanecidas en un departamento. Bomberos colaboró en la evacuación y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) diagnosticó intoxicación por monóxido de carbono, por lo que fueron trasladadas al Hospital Central.
Durante la evacuación las dos víctimas fueron entubadas. La más joven quedó en terapia intensiva con pronóstico reservado.
En el lugar también trabajó personal de Ecogas. Por disposición judicial, intervino Policía Científica y se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar cuáles fueron las causas de la intoxicación.
Un hijo de la mujer mayor contó a los periodistas que ingresó al inmueble pero que no sintió olor a gas. Igualmente, por precaución, cerró las llaves de paso.
Cuidado con el monóxido de carbono
Hace sólo un mes una madre y su hija se intoxicaron con monóxido de carbono. Fue en Luján y en esa oportunidad las dos involucradas también se desvanecieron y perdieron el conocimiento aunque luego se recuperaron rápidamente.
Para evitar que la cifra de damnificados siga escalando es fundamental adoptar conductas preventivas estrictas en cada vivienda:
- Mantener la ventilación cruzada: dejar siempre una rendija abierta de al menos unos centímetros en ventanas o puertas, garantizando una circulación de aire mínima pero constante.
- Controlar el color de las llamas: las hornallas deben exhibir siempre una llama de color azul uniforme.
La prevención y la responsabilidad en el mantenimiento de las instalaciones domésticas son las únicas herramientas efectivas para frenar un índice que sigue sumando personas intoxicadas sobre todo durante los días de temperaturas bajas.
En pocas palabras
- Intoxicación por monóxido de carbono: dos mujeres fueron encontradas desvanecidas en un departamento y trasladadas al Hospital Central.
- Intervención policial y de bomberos: el hecho ocurrió en Chile al 2.400 y se debió a una intoxicación, requiriendo asistencia de emergencia.
- Recomendaciones de prevención: se recuerda la importancia de la ventilación y el control de llama para evitar incidentes similares.