Dos mujeres se intoxicaron con monóxido de carbono y su estado es grave

Personal del SEC y de Bomberos llegaron hasta el lugar de la intoxicación. Foto: Matías Pascualetti

En el lugar también trabajó personal de Ecogas. Por disposición judicial, intervino Policía Científica y se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar cuáles fueron las causas de la intoxicación.

Un hijo de la mujer mayor contó a los periodistas que ingresó al inmueble pero que no sintió olor a gas. Igualmente, por precaución, cerró las llaves de paso.

Cuidado con el monóxido de carbono

Hace sólo un mes una madre y su hija se intoxicaron con monóxido de carbono. Fue en Luján y en esa oportunidad las dos involucradas también se desvanecieron y perdieron el conocimiento aunque luego se recuperaron rápidamente.

Para evitar que la cifra de damnificados siga escalando es fundamental adoptar conductas preventivas estrictas en cada vivienda:

Mantener la ventilación cruzada: dejar siempre una rendija abierta de al menos unos centímetros en ventanas o puertas, garantizando una circulación de aire mínima pero constante.

dejar siempre una rendija abierta de al menos unos centímetros en ventanas o puertas, garantizando una circulación de aire mínima pero constante. Controlar el color de las llamas: las hornallas deben exhibir siempre una llama de color azul uniforme.

La prevención y la responsabilidad en el mantenimiento de las instalaciones domésticas son las únicas herramientas efectivas para frenar un índice que sigue sumando personas intoxicadas sobre todo durante los días de temperaturas bajas.