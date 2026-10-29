Recuperó la libertad bajo fianza y sigue bajo proceso penal la conductora del colectivo turístico que el martes a la tarde, en un accidente, atropelló y mató a una niña de 2 años en pleno centro. La pequeña cruzaba la calle junto a su abuela y su mamá.
Accidente: quedó libre la conductora del bus turístico que atropelló y mató a la niña de 2 años
Camila Ivana Cuello Valdéz sigue imputada por homicidio culposo calificado por la conducción imprudente de un vehículo automotor. El accidente fue en el centro
Camila Ivana Cuello Valdéz, quien conducía el bus turístico de la empresa City Bus Mendoza, sigue imputada por el delito homicidio culposo calificado por la conducción imprudente de un vehículo automotor.
El caso está bajo investigación de la Unidad Fiscal de Tránsito, que este jueves en horas de la siesta dio a conocer la noticia de la liberación de la mujer "con el pago de una caución real o personal de $5 millones".
La situación procesal de la mujer se había complicado el miércoles, cuando se le fijó la imputación. Ya llevaba un día aprehendida por orden judicial.
La fiscalía está dedicada al peritaje de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, que pudieron haber captado la trayectoria exacta del micro, la velocidad y la dinámica del cruce peatonal en ese instante.
Accidente y tragedia de la niña de 2 años en Ciudad
La niña de 2 años murió el martes a las 17 cuando cruzaba la esquina de Buenos Aires y San Martín, de Ciudad.
Fue atropellada por el colectivo de City Bus Mendoza que circulaba por calle Buenos Aires y giró por avenida San Martín en dirección al sur.
La pequeña iba con la madre y la abuela, que también sufrió lesiones.
Fue asistida por médicos del SEC que llegaron en motos especialmente equipadas.
Frente al gravísimo panorama de salud y como indican los protocolos, fue llevada al hospital Notti. Allí se constató el deceso.
Más tarde, la empresa operadora de City Bus Mendoza publicó, a través de un comunicado, "pesar por el fallecimiento de la niña y respeto por la familia".
En pocas palabras
- Chofer liberada: la conductora del bus turístico, imputada por homicidio culposo, recuperó la libertad bajo una fianza de $5 millones.
- Tragedia en el centro: una niña de 2 años falleció tras ser atropellada por el colectivo en la esquina de Buenos Aires y San Martín.
- Investigación en curso: la fiscalía analiza cámaras de seguridad para determinar la dinámica del accidente fatal.