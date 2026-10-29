Accidente: quedó libre la conductora del bus turístico que atropelló y mató a la niña de 2 años

La escena de la tragedia, en Buenos Aires y San Martín de Ciudad.

La situación procesal de la mujer se había complicado el miércoles, cuando se le fijó la imputación. Ya llevaba un día aprehendida por orden judicial.

La fiscalía está dedicada al peritaje de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, que pudieron haber captado la trayectoria exacta del micro, la velocidad y la dinámica del cruce peatonal en ese instante.

Accidente y tragedia de la niña de 2 años en Ciudad

La niña de 2 años murió el martes a las 17 cuando cruzaba la esquina de Buenos Aires y San Martín, de Ciudad.

Fue atropellada por el colectivo de City Bus Mendoza que circulaba por calle Buenos Aires y giró por avenida San Martín en dirección al sur.

La pequeña iba con la madre y la abuela, que también sufrió lesiones.

Fue asistida por médicos del SEC que llegaron en motos especialmente equipadas.

Frente al gravísimo panorama de salud y como indican los protocolos, fue llevada al hospital Notti. Allí se constató el deceso.

Más tarde, la empresa operadora de City Bus Mendoza publicó, a través de un comunicado, "pesar por el fallecimiento de la niña y respeto por la familia".