El comunicado de City Bus tras la tragedia de la niña de 2 años en pleno centro de Mendoza

"Condominios SA y Otros UTE, empresa operadora de City Bus Mendoza, expresa su profundo pesar por el fallecimiento de una niña en el siniestro vial ocurrido en la tarde de este martes en la intersección de avenida San Martín y calle Buenos Aires, de la Ciudad de Mendoza, en el que se vio involucrada una de nuestras unidades.

Acompañamos con respeto y solidaridad a toda su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor.

Desde el primer momento de ocurrido el incidente vial, la empresa se puso a disposición de las autoridades competentes para colaborar con la investigación que explique las causas del siniestro.

La conductora de la unidad ha realizado los cursos de inducción y capacitación propios del servicio que brindamos en la ciudad, y desde su ingreso no presenta sanciones disciplinarias en su legajo. Como parte de los procedimientos de rigor, el control de alcoholemia que se le realizó tras el hecho arrojó resultado negativo. Asimismo, el colectivo cuenta con toda la documentación habilitante vigente, incluida su Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Las circunstancias y la mecánica del siniestro son materia de investigación.

Durante los 13 años de operación de City Bus por las calles de Mendoza, no registramos ningún incidente vial que incluyera lesiones a personas, y mucho menos un siniestro como el ocurrido este día. La empresa está a disposición de los familiares y, por el marco de respeto que esta situación requiere, mantendremos una comunicación responsable, basada en información suministrada por fuentes oficiales.

Reiteramos nuestras condolencias y nuestro profundo pesar ante esta irreparable pérdida.

Condominios SA y Otros UTE – Operadora de City Bus Mendoza".

Cómo fue la tragedia en el centro de Mendoza

La tragedia ocurrió durante la tarde de este martes en una de las esquinas más transitadas del microcentro de Mendoza: San Martín y Buenos Aires.

Según las primeras reconstrucciones policiales y judiciales, la niña se encontraba en ese transitado cruce junto a su familia cuando, por motivos que aún son peritados por la Policía Científica y la Fiscalía de Tránsito, terminó debajo del micro de turismo de doble piso que había intentado girar hacia calle San Martín desde Buenos Aires, rumbo al Sur.

El choque provocó heridas de extrema gravedad en la niña. Luego del rápido arribo del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y de las maniobras de auxilio brindadas en el lugar, los médicos constataron momentos después el fallecimiento de la niña en la guardia del Hospital Notti, desatando escenas de profundo dolor entre familiares.

La fiscalía interviniente ordenó el secuestro de las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector para determinar la trayectoria exacta del micro, la velocidad a la que se desplazaba y la dinámica del cruce peatonal en ese instante.