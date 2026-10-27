Dolor en las redes sociales por las dos mujeres que murieron en el accidente de la Ruta 7

Despedida de las dos mujeres fallecidas de La Paz

Ana y Alejandra eran muy queridas en el el departamento, tal es así que el intendente Fernando Ubieta les puso a disposición un vehículo del municipio para que viajaran.

Su muerte conmocionó a la comunidad.

Esta imagen se replicó en varias cuentas de vecinos de La Paz en facebook. Redes sociales

El viaje de urgencia tras conocer la toma de rehén

Todo comenzó durante la madrugada, cuando dos internos del pabellón 16 de la cárcel de Boulogne Sur Mer redujeron al agente penitenciario Mauro Zugasti y lo mantuvieron cautivo durante casi 7 horas. Los presos exigían ser trasladados al complejo penitenciario de Almafuerte.

Durante el episodio, los internos utilizaron el celular del guardia para grabar la situación y publicaron las imágenes en una historia de Instagram de la cuenta del propio agente. En la publicación se veía a Zugasti atado e inmovilizado, una escena que provocó desesperación entre sus familiares.

La familia del penitenciario, oriunda de La Paz, pidió ayuda para trasladarse de urgencia a la capital provincial. Ante la situación, la Municipalidad dispuso una camioneta comunal para que pudieran viajar a Mendoza y acompañar al agente en medio de la angustia por lo que estaba ocurriendo en el penal.

Los Vecinos de La Paz están conmocionados por la muerte de las dos mujeres en el accidente de la Ruta 7. Redes sociales

El choque fatal en medio de una tormenta

Pasadas las 4.40, mientras circulaban por la Ruta Nacional 7, a la altura de San Martín, la camioneta impactó contra un árbol en medio de una fuerte tormenta con granizo.

Como consecuencia del choque, Ana Estrada y Alejandra Flores murieron en el lugar. La noticia provocó una profunda conmoción en La Paz, donde ambas mujeres eran conocidas y queridas por la comunidad.

La tragedia golpeó a una familia que había salido de urgencia hacia la capital provincial por temor ante la situación que atravesaba Zugasti. El viaje para acompañar al penitenciario terminó con la muerte de su madre y de su tía y madrina.

La toma de rehén terminó tras horas de negociación

Mientras la familia viajaba hacia Mendoza, las autoridades penitenciarias negociaban con los internos para resolver la toma de rehén. El episodio se extendió durante casi siete horas y finalmente terminó de manera pacífica.

Sin embargo, el desenlace del conflicto en la cárcel quedó atravesado por la tragedia vial que sufrió la familia del agente. En La Paz, la muerte de las dos mujeres generó dolor y conmoción por la pérdida de dos vecinas muy queridas.