La comunidad de La Paz atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de dos mujeres en un accidente ocurrido durante la madrugada de este martes en la Ruta 7, a la altura de San Martín. Las víctimas eran la madre y la madrina de Mauro Zugasti, el agente penitenciario que fue tomado de rehén por dos internos en la cárcel de Boulogne Sur Mer.
Dolor en las redes sociales por las dos mujeres que murieron en el accidente de la Ruta 7
La comunidad de la Paz está conmovida por el fallecimiento de Ana Estrada y Alejandra Flores, la madre y la madrina del penitenciario tomado de rehén
Las dos mujeres fallecidas fueron identificadas como Ana Estrada, de 55 años (madre del rehén) y Alejandra Flores (tía y madrina), de 52, quienes viajaban hacia la Ciudad de Mendoza en una camioneta de la Municipalidad de La Paz.
Habían emprendido el viaje de urgencia después de enterarse de la situación que atravesaba Zugasti en el penal tras difundirse un video de la situación. En medio de una fuerte tormenta con granizo, el vehículo impactó contra un árbol y ambas mujeres murieron en el lugar. Junto a ambas viajaban otras tres personas, entre ellas un hermano del penitenciario que resultó con heridas y dos preventores.
Despedida de las dos mujeres fallecidas de La Paz
Ana y Alejandra eran muy queridas en el el departamento, tal es así que el intendente Fernando Ubieta les puso a disposición un vehículo del municipio para que viajaran.
Su muerte conmocionó a la comunidad.
El viaje de urgencia tras conocer la toma de rehén
Todo comenzó durante la madrugada, cuando dos internos del pabellón 16 de la cárcel de Boulogne Sur Mer redujeron al agente penitenciario Mauro Zugasti y lo mantuvieron cautivo durante casi 7 horas. Los presos exigían ser trasladados al complejo penitenciario de Almafuerte.
Durante el episodio, los internos utilizaron el celular del guardia para grabar la situación y publicaron las imágenes en una historia de Instagram de la cuenta del propio agente. En la publicación se veía a Zugasti atado e inmovilizado, una escena que provocó desesperación entre sus familiares.
La familia del penitenciario, oriunda de La Paz, pidió ayuda para trasladarse de urgencia a la capital provincial. Ante la situación, la Municipalidad dispuso una camioneta comunal para que pudieran viajar a Mendoza y acompañar al agente en medio de la angustia por lo que estaba ocurriendo en el penal.
El choque fatal en medio de una tormenta
Pasadas las 4.40, mientras circulaban por la Ruta Nacional 7, a la altura de San Martín, la camioneta impactó contra un árbol en medio de una fuerte tormenta con granizo.
Como consecuencia del choque, Ana Estrada y Alejandra Flores murieron en el lugar. La noticia provocó una profunda conmoción en La Paz, donde ambas mujeres eran conocidas y queridas por la comunidad.
La tragedia golpeó a una familia que había salido de urgencia hacia la capital provincial por temor ante la situación que atravesaba Zugasti. El viaje para acompañar al penitenciario terminó con la muerte de su madre y de su tía y madrina.
La toma de rehén terminó tras horas de negociación
Mientras la familia viajaba hacia Mendoza, las autoridades penitenciarias negociaban con los internos para resolver la toma de rehén. El episodio se extendió durante casi siete horas y finalmente terminó de manera pacífica.
Sin embargo, el desenlace del conflicto en la cárcel quedó atravesado por la tragedia vial que sufrió la familia del agente. En La Paz, la muerte de las dos mujeres generó dolor y conmoción por la pérdida de dos vecinas muy queridas.
En pocas palabras
- Dolor en La Paz: fallecieron Ana Estrada (madre) y Alejandra Flores (madrina) de un penitenciario tomado de rehén.
- Accidente fatal: murieron al chocar la camioneta municipal en la que viajaban contra un árbol en plena tormenta en la Ruta 7.
- Contexto del hecho: viajaban de urgencia a Mendoza tras enterarse de la toma de rehén de su familiar en la cárcel de Boulogne Sur Mer.