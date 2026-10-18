El dolor de cadera no es una simple molestia física: qué significado hay detrás

Todo en el cuerpo está interrelacionado, es decir, nuestras emociones se expresan a través de él porque las emociones liberan sustancias que generan sensaciones físicas. Por eso, cuando la cadera duele, a veces es tu propio cuerpo pidiendo liberar temores del pasado y sanar resistencias para recuperar la confianza, la flexibilidad y la determinación para avanzar en la vida.

El dolor de cadera suele relacionarse con la rigidez para avanzar, el miedo al cambio o la acumulación de responsabilidades.

Desde el punto de vista emocional, expresan un bloqueo ante el progreso y el futuro. Representan la incertidumbre sobre qué rumbo tomar, el temor a asumir nuevos retos y la frustración que produce sentirse "estancado"o de haber sido "derribado" o derrotado ante una adversidad inesperada.

En el plano energético, las caderas se conectan con el segundo chakra, ubicado en la pelvis, el cual representa la creatividad, el placer, la sensualidad y la sexualidad. Este centro pierde su poder cuando hay falta de seguridad o protección.

Por esta razón, la articulación de la cadera suele actuar como un contenedor donde se acumulan recuerdos no procesados, sentimientos de vergüenza y traumas intergeneracionales asociados a la línea materna.