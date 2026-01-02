Adultos mayores: cómo fortalecer la cadera y prevenir lesiones con solo una silla

Al realizar este ejercicio de forma controlada, se trabaja intensamente el psoas ilíaco y el recto femoral, lo que mejora la potencia de las piernas y reduce la sensación de pesadez al caminar.

Con este sencillo ejercicio, puedes fortalecer las caderas desde casa.

Además de la fuerza muscular, este ejercicio promueve una mayor estabilidad del núcleo y una mejor postura. Esto ayuda a prevenir dolores de espalda baja en los adultos mayores y enseña al cuerpo a mantener una alineación correcta durante el movimiento.

Al ser un ejercicio de cadena cinética abierta y bajo impacto, permite trabajar el rango de movimiento de la articulación de la cadera sin el estrés que supone el peso corporal total. ¿Cómo realizarlo?

Paso a paso: cómo realizar este ejercicio para fortalecer la cadera