Tupungato: atraparon a 5 hombres con gomeras y cuchillos por presunta caza furtiva

Personal de la Policía Rural y de la UEP intervino en calle La Carrera tras una denuncia de vecinos de la zona.

El hallazgo del animal y la intervención judicial

Minutos después, los agentes realizaron un rastrillaje por los alrededores del terreno para verificar si habían atrapado piezas de la fauna protegida.

A pocos metros del lugar donde se encontraban los cazadores, hallaron una liebre muerta. Por orden del ayudante fiscal de turno, los proyectiles, las armas blancas y el animal quedaron formalmente incautados. Además, se dispuso el traslado de la presa a la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque para las pericias de rigor.

Los uniformados hallaron una liebre muerta en las inmediaciones de la propiedad durante los rastrillajes.

Tres de los sospechosos contaban con antecedentes

Los cinco involucrados fueron trasladados a la sede de la Oficina Fiscal de Tupungato, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Al revisar los registros oficiales, las autoridades confirmaron que tres de los aprehendidos ya contaban con antecedentes por reincidencia en infracciones a las leyes de protección de la fauna silvestre.