Cinco hombres fueron demorados durante las últimas horas en Tupungato, acusados de cazar animales silvestres de manera ilegal dentro de una propiedad privada. El operativo se concretó tras un llamado de alerta que advertía sobre un grupo de personas que recorría una finca de la zona rural acompañadas por perros de caza.
Tupungato: atraparon a 5 hombres con gomeras y cuchillos por presunta caza furtiva
La Policía Rural los sorprendió con armas blancas, gomeras y una liebre faenada. Tres de los sospechosos tenían antecedentes por el mismo delito
El operativo policial en la zona de La Carrera
Efectivos de la Policía Rural, en un trabajo conjunto con la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), se trasladaron hasta un predio ubicado sobre la calle La Carrera.
Al llegar al lugar, los uniformados interceptaron a los 5 sospechosos. Durante la requisa personal, encontraron entre sus pertenencias dos gomeras y dos cuchillos con sus respectivas vainas de cuero, elementos habitualmente utilizados para la captura y faena de presas.
El hallazgo del animal y la intervención judicial
Minutos después, los agentes realizaron un rastrillaje por los alrededores del terreno para verificar si habían atrapado piezas de la fauna protegida.
A pocos metros del lugar donde se encontraban los cazadores, hallaron una liebre muerta. Por orden del ayudante fiscal de turno, los proyectiles, las armas blancas y el animal quedaron formalmente incautados. Además, se dispuso el traslado de la presa a la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque para las pericias de rigor.
Tres de los sospechosos contaban con antecedentes
Los cinco involucrados fueron trasladados a la sede de la Oficina Fiscal de Tupungato, donde quedaron a disposición de la Justicia.
Al revisar los registros oficiales, las autoridades confirmaron que tres de los aprehendidos ya contaban con antecedentes por reincidencia en infracciones a las leyes de protección de la fauna silvestre.
En pocas palabras
- Cazadores furtivos demorados: cinco hombres fueron interceptados en Tupungato por cazar ilegalmente.
- Hallazgo de elementos: se les secuestraron armas blancas, gomeras y una liebre faenada.
- Antecedentes: tres de los demorados ya contaban con antecedentes por infracciones similares.