En el marco de Octubre Rosa, Tupungato fue escenario de una jornada de concientización, encuentro y solidaridad con una nueva edición de la Caminata Rosa. Este año, la propuesta se realizó junto a “Movete por Ellas”, la iniciativa impulsada por Fundavita que llegó por primera vez a un departamento del interior de Mendoza.
Tupungato se sumó a Octubre Rosa con una caminata, actividades de concientización y apoyo a pacientes con cáncer de mama
Tupungato vivió una jornada de Octubre Rosa con actividades de prevención del cáncer de mama, testimonios y una campaña solidaria para el hospital local.
Una caminata que unió a la comunidad en torno a la prevención
La actividad, organizada de manera conjunta entre la Municipalidad, Fundavita e instituciones participantes, convocó a vecinos, equipos de salud, organizaciones, empresas y voluntarios en torno a un objetivo común: promover la prevención del cáncer de mama y acompañar a quienes atraviesan la enfermedad.
La caminata comenzó en el distrito El Peral, sobre calle Real y La Costa, frente a la Escuela Juan Bautista Alberdi. Más de 200 personas participaron de la propuesta y, a medida que avanzó el recorrido, se fueron sumando nuevos participantes provenientes de distintos puntos de la provincia.
El acompañamiento comunitario se expresó a lo largo del trayecto con comerciantes, vecinos y automovilistas que se sumaron con mensajes de aliento y muestras de apoyo, transformando las calles en una manifestación colectiva de solidaridad.
Historias, prevención y una acción solidaria para el Hospital Las Heras
Uno de los momentos más significativos tuvo lugar en la Rotonda Urquiza, donde el Hospital General Las Heras instaló un Punto Rosa con actividades de concientización, hidratación para los participantes y un espacio destinado a compartir testimonios de mujeres que enfrentaron el cáncer de mama.
Las experiencias compartidas generaron momentos de profunda emoción y reflexión. La jornada incluyó además una suelta de globos con mensajes de esperanza y deseos para quienes transitan tratamientos oncológicos.
La actividad continuó en la Plaza Departamental con propuestas recreativas, clases de cardio dance, juegos, stands informativos y acciones orientadas a promover los controles periódicos y la detección temprana de la enfermedad. La Banda Militar Talcahuano acompañó el cierre del encuentro.
La iniciativa también tuvo un fin solidario: todo lo recaudado mediante la venta de kits y las distintas formas de colaboración será destinado al Hospital General Las Heras para la adquisición de insumos necesarios para el área oncológica.
La jornada contó con la participación de la Municipalidad de Tupungato, Fundavita, el Hospital General Las Heras, OSEP, Valle Andino, INCA, organizaciones sociales, voluntarios e integrantes de la Iglesia C3, que se sumaron con acciones de apoyo y acompañamiento.
Durante el encuentro, el intendente Gustavo Aguilera destacó la importancia de generar conciencia sobre la prevención y facilitar el acceso a los controles de salud. Desde Fundavita también valoraron la respuesta de la comunidad y destacaron que la actividad permitió acercar recursos, orientación y acompañamiento a personas que lo necesitan.
La experiencia volvió a demostrar que la prevención del cáncer de mama también se construye desde la información, el encuentro y el compromiso colectivo.
En pocas palabras
- Octubre Rosa: Tupungato se sumó a la campaña de concientización sobre el cáncer de mama.
- Caminata y Solidaridad: se realizó una caminata y se recaudaron fondos para el Hospital Las Heras.
- Prevención y Testimonios: hubo actividades de concientización y espacio para compartir experiencias de pacientes.