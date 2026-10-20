Tupungato se sumó a Octubre Rosa con una caminata, actividades de concientización y apoyo a pacientes con cáncer de mama

El acompañamiento comunitario se expresó a lo largo del trayecto con comerciantes, vecinos y automovilistas que se sumaron con mensajes de aliento y muestras de apoyo, transformando las calles en una manifestación colectiva de solidaridad.

Historias, prevención y una acción solidaria para el Hospital Las Heras

Uno de los momentos más significativos tuvo lugar en la Rotonda Urquiza, donde el Hospital General Las Heras instaló un Punto Rosa con actividades de concientización, hidratación para los participantes y un espacio destinado a compartir testimonios de mujeres que enfrentaron el cáncer de mama.

Las experiencias compartidas generaron momentos de profunda emoción y reflexión. La jornada incluyó además una suelta de globos con mensajes de esperanza y deseos para quienes transitan tratamientos oncológicos.

La actividad continuó en la Plaza Departamental con propuestas recreativas, clases de cardio dance, juegos, stands informativos y acciones orientadas a promover los controles periódicos y la detección temprana de la enfermedad. La Banda Militar Talcahuano acompañó el cierre del encuentro.

La iniciativa también tuvo un fin solidario: todo lo recaudado mediante la venta de kits y las distintas formas de colaboración será destinado al Hospital General Las Heras para la adquisición de insumos necesarios para el área oncológica.

Se realizó una caminata y se recaudaron fondos para el Hospital Las Heras.

La jornada contó con la participación de la Municipalidad de Tupungato, Fundavita, el Hospital General Las Heras, OSEP, Valle Andino, INCA, organizaciones sociales, voluntarios e integrantes de la Iglesia C3, que se sumaron con acciones de apoyo y acompañamiento.

Durante el encuentro, el intendente Gustavo Aguilera destacó la importancia de generar conciencia sobre la prevención y facilitar el acceso a los controles de salud. Desde Fundavita también valoraron la respuesta de la comunidad y destacaron que la actividad permitió acercar recursos, orientación y acompañamiento a personas que lo necesitan.

La experiencia volvió a demostrar que la prevención del cáncer de mama también se construye desde la información, el encuentro y el compromiso colectivo.