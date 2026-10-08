La Municipalidad de Tupungato convoca a participar de los festejos por el Mes Aniversario

Noviembre será el Mes Aniversario de Tupungato, y la Municipalidad de Tupungato ya organiza y coordina la participación ciudadana en los encuentros que celebrarán los 168 años del departamento. La agenda incluye la tradicional Cabalgata al Cristo Rey, las Vísperas de Aniversario, el Desfile Cívico Militar y dos jornadas de espectáculos artísticos y ranchos típicos.