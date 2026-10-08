La Municipalidad de Tupungato convoca a participar de los festejos por el Mes Aniversario

Noviembre será el Mes Aniversario de Tupungato, y la Municipalidad de Tupungato ya organiza y coordina la participación ciudadana en los encuentros que celebrarán los 168 años del departamento. La agenda incluye la tradicional Cabalgata al Cristo Rey, las Vísperas de Aniversario, el Desfile Cívico Militar y dos jornadas de espectáculos artísticos y ranchos típicos.
Tupungato celebra su aniversario con una agenda de actividades comunitarias
Este año, las celebraciones tendrán un significado especial: coinciden con los aniversarios del Regimiento de Infantería de Montaña 11 “Gral. Las Heras” y de la Patrona Nuestra Señora del Socorro, sumando valor histórico y comunitario a las actividades.
Agenda del 168º Aniversario de Tupungato
- Cabalgata al Cristo Rey: 1 de noviembre, 8 h. Recorrido de jinetes desde la Plaza Departamental Grl. San Martín hasta la cima del Cristo Rey.
- Vísperas de Aniversario: 7 de noviembre, 23 h, en la Plaza Departamental Grl. San Martín.
- Desfile Cívico Militar Escolar: 8 de noviembre. Acto protocolar desde las 17.30 h y despliegue por Av. Belgrano desde las 18 h, con instituciones educativas, talleres municipales, conjuntos artísticos, clubes deportivos, fuerzas de seguridad y agrupaciones gauchas.
- Espectáculos artísticos y ranchos tradicionales: 14 y 15 de noviembre, con ballets, conjuntos musicales y puestos de comidas típicas a cargo de las Promos 2026.
Convocatorias abiertas para instituciones, artistas y agrupaciones
La Municipalidad de Tupungato invita a participar de las distintas actividades mediante inscripciones previas:
- Cabalgata al Cristo Rey: agrupaciones gauchas interesadas en la 13ª edición pueden inscribirse de lunes a viernes, de 8 a 14 h, en la Dirección de Cultura (Salón de Actividades Culturales Artísticas, calle 9 de Julio 175). Fecha límite: lunes 26 de octubre.
- Desfile Cívico Militar Escolar: academias, conjuntos de danza, colectividades, centros deportivos, clubes y agrupaciones gauchas deben anotarse y presentar glosas impresas (máximo 100 palabras). Inscripción de lunes a viernes, de 8 a 20 h, en la Dirección de Deportes y Recreación (calle Mosconi 791). Fecha límite: viernes 30 de octubre.
- Artistas: ballets, agrupaciones de danza y conjuntos musicales pueden inscribirse de lunes a viernes, de 8 a 14 h, en la Dirección de Cultura (calle 9 de Julio 175). Fecha límite: viernes 30 de octubre.
En pocas palabras
- Aniversario Tupungato: la Municipalidad de Tupungato organiza festejos por los 168 años del departamento durante noviembre.
- Agenda de Celebraciones: incluye Cabalgata al Cristo Rey, Vísperas de Aniversario, Desfile Cívico Militar y espectáculos artísticos.
- Participación Comunitaria: se abrieron inscripciones para agrupaciones gauchas, instituciones educativas, artistas y colectividades.
Resumen generado por Thinkindot AI