Tupungato Estudiantil 2026 coronó a TUANNY como ganadora de la Copa Challenge

En el marco de Tupungato Estudiantil 2026, el Polideportivo Municipal vivió anoche una verdadera fiesta deportiva con el cierre de la Semana Estudiantil. Allí se disputaron los últimos partidos interpromos, handball y futsal, y se realizó la entrega de premios a los primeros y segundos puestos de las 12 disciplinas competitivas.
La jornada culminó con el anuncio de la ganadora de la Copa Challenge, que en esta edición fue TUANNY, representante de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento.
Finales deportivas y una premiación que celebró el talento de los estudiantes
El encuentro reunió a las promos 2026 junto a sus barras, además del acompañamiento de toda la comunidad educativa y familias. La actividad contó con la presencia del intendente Gustavo Aguilera y de los representantes estudiantiles 2026: Julieta Torres, Primera Representante Nacional de los Estudiantes; Martina Guiñazú, Virreina Estudiantil; Federico Zingaretti, Virrey Estudiantil; Sabrina Cervilla, Princesa Estudiantil; y Adriel Núñez, Príncipe Estudiantil.
Durante la ceremonia, Juli Torres compartió palabras de agradecimiento hacia las juventudes por el apoyo recibido durante su etapa de reinado provincial y su reciente coronación en Jujuy.
Un modelo deportivo que posiciona a Tupungato a nivel provincial
Las barras de las promociones finalistas acompañaron a sus equipos como en cada partido, mientras que estudiantes de otros cursos, docentes, directivos y familias alentaron y celebraron durante todas las semanas deportivas.
El número de disciplinas competitivas propuestas por Tupungato en esta edición posiciona al departamento como referente provincial, destacándose por generar oportunidades para que los estudiantes y sus escuelas demuestren su talento deportivo y capacidad organizativa. La Semana Deportiva se consolidó así como un espacio de integración, participación y crecimiento para toda la comunidad.
Resultados y posiciones finales por deportes
- Vóley masculino: 1° Lenner | 2° Tuanny
- Vóley femenino: 1° Lenner | 2° Beyron
- Escalada: 1° Kalenna | 2° Lenner
- Hockey femenino: 1° Calumba | 2° Kalena
- Hockey masculino: 1° Lenner | 2° Tuanny
- Pádel femenino: 1° Calumba | 2° Kayser
- Pádel masculino: 1° Calumba | 2° Lenner
- Tejo mixto: 1° Beyron | 2° Hudex
- Rugby cinta femenino: 1° Lenner | 2° Calumba
- Rugby cinta masculino: 1° Beyron | 2° Calumba
- Duatlón: 1° Lenner | 2° Tuanny
- Truco: 1° Tuanny | 2° Viraag
- Básquet femenino: 1° Calumba | 2° Lenner
- Básquet masculino: 1° Beyron | 2° Calumba
- Handball femenino: 1° Calumba | 2° Lenner
- Handball masculino: 1° Lenner | 2° Kalenna
- Futsal femenino: 1° Tuanny | 2° Hudex
- Futsal masculino: 1° Tuanny | 2° Viraag
Copa Challenge
A lo largo de las competencias cada resultado fue cargado en la web oficial del municipio para brindar transparencia en la sumatoria de puntos que alcanzó cada promoción de acuerdo al resultado de los partidos y al cumplimiento del reglamento disciplinario.
- 1° Tuanny: 157 ptos.
- 2° Lenner: 151 ptos.
- 3° Calumba: 149 ptos.
- 4° Beyron: 129 ptos.
- 5° Kalenna: 122 ptos.
- 6° Hudex: 97 ptos.
- 7° Kayser: 90 ptos.
- 8° Vekana: 78 ptos.
- 9° Viraag: 76 ptos.
- 10° Conpli: 26 ptos.
- 11° Nepsa: 12 ptos.
En pocas palabras
- Semana Deportiva: Tupungato Estudiantil 2026 culminó con finales, premiaciones y la Copa Challenge para TUANNY.
- Participación: el evento reunió a las promociones de estudiantes, comunidades educativas y autoridades locales.
- Reconocimiento: se destacaron las 12 disciplinas competitivas y el rol de Tupungato como referente deportivo provincial.