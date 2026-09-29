Tupungato Estudiantil 2026 coronó a TUANNY como ganadora de la Copa Challenge

Durante la ceremonia, Juli Torres compartió palabras de agradecimiento hacia las juventudes por el apoyo recibido durante su etapa de reinado provincial y su reciente coronación en Jujuy.

Un modelo deportivo que posiciona a Tupungato a nivel provincial

Las barras de las promociones finalistas acompañaron a sus equipos como en cada partido, mientras que estudiantes de otros cursos, docentes, directivos y familias alentaron y celebraron durante todas las semanas deportivas.

El número de disciplinas competitivas propuestas por Tupungato en esta edición posiciona al departamento como referente provincial, destacándose por generar oportunidades para que los estudiantes y sus escuelas demuestren su talento deportivo y capacidad organizativa. La Semana Deportiva se consolidó así como un espacio de integración, participación y crecimiento para toda la comunidad.

El evento reunió a las promociones de estudiantes, comunidades educativas y autoridades locales.

Resultados y posiciones finales por deportes

Vóley masculino: 1° Lenner | 2° Tuanny

Vóley femenino: 1° Lenner | 2° Beyron

Escalada: 1° Kalenna | 2° Lenner

Hockey femenino: 1° Calumba | 2° Kalena

Hockey masculino: 1° Lenner | 2° Tuanny

Pádel femenino: 1° Calumba | 2° Kayser

Pádel masculino: 1° Calumba | 2° Lenner

Tejo mixto: 1° Beyron | 2° Hudex

Rugby cinta femenino: 1° Lenner | 2° Calumba

Rugby cinta masculino: 1° Beyron | 2° Calumba

Duatlón: 1° Lenner | 2° Tuanny

Truco: 1° Tuanny | 2° Viraag

Básquet femenino: 1° Calumba | 2° Lenner

Básquet masculino: 1° Beyron | 2° Calumba

Handball femenino: 1° Calumba | 2° Lenner

Handball masculino: 1° Lenner | 2° Kalenna

Futsal femenino: 1° Tuanny | 2° Hudex

Futsal masculino: 1° Tuanny | 2° Viraag

Copa Challenge

A lo largo de las competencias cada resultado fue cargado en la web oficial del municipio para brindar transparencia en la sumatoria de puntos que alcanzó cada promoción de acuerdo al resultado de los partidos y al cumplimiento del reglamento disciplinario.