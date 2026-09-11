Tupungato realizó una caminata comunitaria por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

El objetivo fue transmitir que la prevención del suicidio es una responsabilidad social que comienza con preguntar, escuchar y acompañar.

A la caminata se sumaron la Reina y Virreina de la Vendimia, la Reina del Adulto Mayor, estudiantes, miembros del Hogar de Ancianos y el grupo “Esperanza” de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro, integrado por familias que han atravesado duelos y que realizan actividades comunitarias para transformar el dolor en servicio.

Grupo "Esperanza" se reúne en un salón de la Parroquia (Monseñor Fernández 50) los miércoles y viernes, durante el invierno de 15.30 a 17.30h y en verano de 17 a 20h.

Al finalizar el recorrido, adolescentes y participantes escribieron palabras y reflexiones para una cartelera colectiva y recibieron folletería con información, consejos y líneas de atención.

La Lic. Cordero, del Programa de Abordaje de la Problemática del Suicidio (PAPSUI), explicó el trabajo territorial del programa, que funciona en el CPAA (Almirante Brown) y en el Infanto Juvenil Nº 9 (Yrigoyen 55), y reforzó la importancia de la línea 148, opción 0, como canal de acompañamiento y orientación en toda la provincia.

Romper estigmas y naturalizar el diálogo sobre salud mental

La profesional destacó que la salud mental es parte de la salud integral y que la comunidad avanza hacia una mayor naturalización del acompañamiento y la prevención.

Subrayó que estos espacios permiten que jóvenes y familias se conviertan en agentes multiplicadores del mensaje. La coordinadora de Niñez, Adolescencia y Familia, Johana Ampuero, señaló que la jornada buscó “romper el mito de que del suicidio no se habla”, promoviendo un enfoque comunitario que habilite el diálogo y la escucha.

El listón amarillo, símbolo internacional de prevención desde 1994, cuando amigos de un joven estadounidense pidieron entregar cintas amarillas para difundir mensajes de ayuda y acompañamiento.

También explicó el origen del listón amarillo, símbolo internacional de prevención desde 1994, cuando amigos de un joven estadounidense pidieron entregar cintas amarillas para difundir mensajes de ayuda y acompañamiento.

La actividad dejó como mensaje central que la prevención es diaria y se sostiene en conversaciones, escucha atenta y presencia afectiva en cada espacio comunitario.