Tupungato y Fundación Zaldívar renuevan el convenio para brindar atención oftalmológica gratuita

El acuerdo, suscripto en agosto por el intendente Gustavo Aguilera y María Mercedes Zaldívar, tendrá una vigencia de 12 meses y podrá renovarse mediante un nuevo convenio. La iniciativa da continuidad a un programa que ha permitido acercar servicios de salud a sectores que suelen tener dificultades para acceder a prestaciones privadas.

El intendente de Tupungato Gustavo Aguilera y María Mercedes Zaldívar, en las oficinas de la Fundación Zaldívar.

Qué incluye el acuerdo de Tupungato y Fundación Zaldivar

La atención se realizará dos veces por mes, coordinada entre ambas instituciones. El municipio será responsable de gestionar los turnos a través de la Dirección de Desarrollo Humano y del traslado de hasta 20 pacientes por jornada desde Tupungato hacia la sede de la Fundación.