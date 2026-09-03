Tupungato y Fundación Zaldívar renuevan el convenio para brindar atención oftalmológica gratuita

La Municipalidad de Tupungato y la Fundación Zaldívar firmaron un nuevo convenio de cooperación para garantizar atención oftalmológica gratuita a niños y adolescentes menores de 15 años, y a las personas mayores de 50 que no cuenten con obra social.
El acuerdo, suscripto en agosto por el intendente Gustavo Aguilera y María Mercedes Zaldívar, tendrá una vigencia de 12 meses y podrá renovarse mediante un nuevo convenio. La iniciativa da continuidad a un programa que ha permitido acercar servicios de salud a sectores que suelen tener dificultades para acceder a prestaciones privadas.
Qué incluye el acuerdo de Tupungato y Fundación Zaldivar
La atención se realizará dos veces por mes, coordinada entre ambas instituciones. El municipio será responsable de gestionar los turnos a través de la Dirección de Desarrollo Humano y del traslado de hasta 20 pacientes por jornada desde Tupungato hacia la sede de la Fundación.
Por su parte, la Fundación Zaldívar brindará las consultas oftalmológicas, los estudios necesarios para el diagnóstico y un refrigerio durante cada jornada. Además, se prevé un operativo oftalmológico en Tupungato cada dos meses, cuya organización será acordada entre ambas partes. El convenio incluye consultas y estudios específicos, pero excluye intervenciones quirúrgicas y cirugías.
Con este acuerdo, la municipalidad de Tupungato y la Fundación Zaldívar refuerzan una política de acceso a la salud visual que busca acompañar a niños y adultos mayores sin cobertura médica. La continuidad del programa apunta a sostener un servicio que ya se volvió indispensable para muchas familias del departamento.
En pocas palabras
- Convenio renovado: Tupungato y Fundación Zaldívar continuarán brindando atención oftalmológica gratuita.
- Beneficiarios: niños y adultos mayores sin obra social accederán a consultas y estudios.
- Alcance: el convenio incluye consultas y estudios específicos, pero excluye intervenciones quirúrgicas y cirugías.