Tupungato informa sobre la exención de Tasas Municipales por Servicio a la Propiedad Raíz

La Municipalidad de Tupungato recuerda que se encuentra vigente el régimen de Exención Tributaria de las Tasas Municipales por Servicio a la Propiedad Raíz, destinado a determinados contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos.
La medida contempla distintos beneficiarios y condiciones, tanto para personas físicas titulares de un único inmueble como para instituciones y entidades con reconocimiento o personería jurídica. Toda la información completa sobre quienes pueden acceder al beneficio, los requisitos que deben cumplir y documentación necesaria que acredita su condición se encuentra disponible en el sitio web oficial de la Municipalidad de Tupungato
Los requisitos específicos varían de acuerdo con cada institución. Por ejemplo, para las asociaciones civiles y cooperadoras se requiere el reconocimiento de la autoridad competente; para las asociaciones mutuales, acreditar dicha condición; y para los clubes, contar con personería jurídica.
La documentación complementaria deberá presentarse únicamente cuando corresponda a la situación particular del solicitante, con el objetivo de acreditar el requisito específico que da lugar a la exención.
¿Quiénes pueden acceder?
- Personas mayores de 65 años, cuyos ingresos no superen una vez y media el haber mínimo jubilatorio nacional.
- Personal de planta permanente de la Municipalidad de Tupungato.
- Veteranos de Guerra de Malvinas.
- Personas con discapacidad.
- Asociaciones civiles.
- Asociaciones cooperadoras de ayuda a la acción hospitalaria.
- Cooperadoras escolares.
- Asociaciones mutuales.
- Clubes.
En el caso de las personas físicas, uno de los requisitos principales es ser titular de un único inmueble destinado a vivienda familiar.
Documentación requerida para la exención de tasas
Para las personas físicas titulares de un único inmueble se deberá presentar, según corresponda:
- DNI del titular y del grupo familiar.
- Escritura del inmueble.
- Boleto de Tasas Municipales del titular.
- Informe de titularidad emitido por la Dirección de Registros Públicos.
- CUIL.
- Documentación que acredite los ingresos.
- Acta de defunción, en caso de fallecimiento de alguno de los cónyuges.
- Documentación específica que permita acreditar la condición que da lugar al beneficio: edad, discapacidad, personal de planta permanente o Veterano de Guerra de Malvinas.
En el caso de instituciones y entidades, la documentación puede incluir:
- Escritura del inmueble.
- Estatuto.
- Designación de autoridades.
- DNI del presidente o representante.
- CUIT.
- Resolución o documentación que acredite la personería jurídica.
¿Dónde presentar la documentación?
Las personas interesadas podrán acercarse hasta el 15 de septiembre a la oficina de Rentas de la Municipalidad de Tupungato, ubicada en Av. Belgrano 348, con atención de lunes a viernes de 8 a 14h. Se recomienda consultar previamente el documento con todas las especificaciones correspondientes a cada situación y presentar la documentación indicada.
En pocas palabras
- Tupungato informa: exención de Tasas Municipales por Servicio a la Propiedad Raíz vigente hasta el 15 de septiembre.
- Beneficiarios y requisitos: personas físicas, instituciones y entidades deben cumplir condiciones específicas detalladas en el sitio oficial.
- Documentación: presentar DNI, escritura, informe de titularidad, CUIT/CUIL y acreditación de ingresos o condición particular.