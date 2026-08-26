Tupungato informa sobre la exención de Tasas Municipales por Servicio a la Propiedad Raíz

La documentación complementaria deberá presentarse únicamente cuando corresponda a la situación particular del solicitante, con el objetivo de acreditar el requisito específico que da lugar a la exención.

¿Quiénes pueden acceder?

Personas mayores de 65 años, cuyos ingresos no superen una vez y media el haber mínimo jubilatorio nacional.

Personal de planta permanente de la Municipalidad de Tupungato.

Veteranos de Guerra de Malvinas.

Personas con discapacidad.

Asociaciones civiles.

Asociaciones cooperadoras de ayuda a la acción hospitalaria.

Cooperadoras escolares.

Asociaciones mutuales.

Clubes.

En el caso de las personas físicas, uno de los requisitos principales es ser titular de un único inmueble destinado a vivienda familiar.

Documentación requerida para la exención de tasas

Para las personas físicas titulares de un único inmueble se deberá presentar, según corresponda:

DNI del titular y del grupo familiar.

Escritura del inmueble.

Boleto de Tasas Municipales del titular.

Informe de titularidad emitido por la Dirección de Registros Públicos.

CUIL.

Documentación que acredite los ingresos.

Acta de defunción, en caso de fallecimiento de alguno de los cónyuges.

Documentación específica que permita acreditar la condición que da lugar al beneficio: edad, discapacidad, personal de planta permanente o Veterano de Guerra de Malvinas.

En el caso de instituciones y entidades, la documentación puede incluir:

Escritura del inmueble.

Estatuto.

Designación de autoridades.

DNI del presidente o representante.

CUIT.

Resolución o documentación que acredite la personería jurídica.

¿Dónde presentar la documentación?

Las personas interesadas podrán acercarse hasta el 15 de septiembre a la oficina de Rentas de la Municipalidad de Tupungato, ubicada en Av. Belgrano 348, con atención de lunes a viernes de 8 a 14h. Se recomienda consultar previamente el documento con todas las especificaciones correspondientes a cada situación y presentar la documentación indicada.