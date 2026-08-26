Un joven saltó al vacío desde el tercer piso de una obra social: investigan el porqué de su decisión

El personal policial encontró a la víctima sobre la cinta asfáltica. El salto ocurrió desde la sede ubicada junto al Hospital de Clínicas. Un equipo del SAME acudió al lugar de urgencia, pero no se pudo hacer nada para salvar la vida del joven.

Los médicos comprobaron que el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio tras caer del edificio. Los profesionales aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante varios minutos, pero no lograron revertir el cuadro clínico.