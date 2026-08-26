Un joven saltó al vacío desde el tercer piso de una obra social: investigan el porqué de su decisión

Un joven de 22 años falleció el miércoles por la mañana tras arrojarse desde el tercer piso de una obra social de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA). El hecho ocurrió sobre la calle Presidente José E. Uriburu al 860. La Justicia caratuló la causa judicial como "suicidio".
El personal policial encontró a la víctima sobre la cinta asfáltica. El salto ocurrió desde la sede ubicada junto al Hospital de Clínicas. Un equipo del SAME acudió al lugar de urgencia, pero no se pudo hacer nada para salvar la vida del joven.
Los médicos comprobaron que el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio tras caer del edificio. Los profesionales aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante varios minutos, pero no lograron revertir el cuadro clínico.
Las autoridades sanitarias confirmaron el fallecimiento en la vía pública. El magistrado a cargo del caso ordenó iniciar las actuaciones legales correspondientes de forma inmediata.
Por el momento, no trascendieron las causas que llevaron al joven a tomar esta drástica decisión.
En pocas palabras
- Joven fallecido: un joven de 22 años murió tras arrojarse desde el tercer piso de DOSUBA.
- Investigación en curso: la Justicia inició actuaciones legales para determinar las causas de la drástica decisión.
- Lugar del hecho: el incidente ocurrió en la sede de la obra social en Recoleta, sobre la calle Presidente José E. Uriburu al 860.