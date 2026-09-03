Oficializaron un refuerzo clave para Maipú con fondos del Resarcimiento para obras de cloacas

A través del Decreto N° 1.583, publicado este jueves 3 de septiembre en el Boletín Oficial de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo aprobó la adenda del convenio firmado entre la Provincia y la Municipalidad de Maipú.
La medida dispone sumar U$S1.479.266 en concepto de financiamiento para la obra del "Colector Cloacal y Conexiones Domiciliarias Zona Sur".
Suman casi 1,5 millones de dólares al proyecto original
El incremento de fondos responde a la brecha existente entre la pauta inicial y el presupuesto adjudicado. El convenio original suscripto en enero de 2025 bajo el Decreto N° 1236/2025 asignaba un financiamiento inicial de U$S14.681.600. Sin embargo, tras la licitación pública realizada por la comuna maipucina, surgió la necesidad de ajustar la partida disponible para cubrir el esquema completo de ejecución.
El municipio adjudicó el proyecto a la empresa DA FRÉ OBRAS CIVILES S.A. (mediante el Decreto Municipal Nº 392/25) por un monto de $14.527.220.674 IVA incluido. Como consecuencia de este proceso, el presupuesto total del proyecto quedó establecido en $19.812.450.690
Una obra adjudicada en casi $20.000 millones
Para cubrir la diferencia presupuestaria, la adenda autorizó la ampliación del financiamiento a través del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial. La operación contó con la conformidad técnica de Mendoza Fiduciaria S.A. y el aval del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
El documento ratificado en el decreto provincial lleva la firma del intendente de Maipú, José Matías Stevanato, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la subsecretaria María Teresa Badui.
En pocas palabras
- Refuerzo presupuestario: oficializan más de $20.000 millones para cloacas en Maipú.
- Detalles de la obra: se amplía el financiamiento para el colector cloacal y conexiones domiciliarias Zona Sur.
- Aprobación provincial: el incremento se publicó en el Boletín Oficial de Mendoza mediante Decreto N° 1.583.