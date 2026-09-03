Oficializaron un refuerzo clave para Maipú con fondos del Resarcimiento para obras de cloacas

El municipio adjudicó el proyecto a la empresa DA FRÉ OBRAS CIVILES S.A. (mediante el Decreto Municipal Nº 392/25) por un monto de $14.527.220.674 IVA incluido. Como consecuencia de este proceso, el presupuesto total del proyecto quedó establecido en $19.812.450.690

Los trabajos del Colector Cloacal Zona Sur permitirán ampliar la red de saneamiento y conexiones domiciliarias en el departamento. Municipio de Maipú

Una obra adjudicada en casi $20.000 millones

Para cubrir la diferencia presupuestaria, la adenda autorizó la ampliación del financiamiento a través del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial. La operación contó con la conformidad técnica de Mendoza Fiduciaria S.A. y el aval del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

La ampliación presupuestaria permitirá a la empresa adjudicataria avanzar con la ejecución de la infraestructura sanitaria. Municipio de Maipú

El documento ratificado en el decreto provincial lleva la firma del intendente de Maipú, José Matías Stevanato, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la subsecretaria María Teresa Badui.