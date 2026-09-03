Inicio Sociedad Maipú
Infraestructura

Oficializaron un refuerzo clave para Maipú con fondos del Resarcimiento para obras de cloacas

La Provincia oficializó en el Boletín Oficial la adenda que refuerza el presupuesto para la obra adjudicada en Maipú por casi $20.000 millones

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Los trabajos del Colector Cloacal Zona Sur de Maipú cuentan con un presupuesto total ajustado de casi $20.000 millones.

Los trabajos del Colector Cloacal Zona Sur de Maipú cuentan con un presupuesto total ajustado de casi $20.000 millones.

A través del Decreto N° 1.583, publicado este jueves 3 de septiembre en el Boletín Oficial de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo aprobó la adenda del convenio firmado entre la Provincia y la Municipalidad de Maipú.

La medida dispone sumar U$S1.479.266 en concepto de financiamiento para la obra del "Colector Cloacal y Conexiones Domiciliarias Zona Sur".

La norma publicada en el Boletín Oficial confirma la aprobación de la adenda para el colector cloacal maipucino.

La norma publicada en el Boletín Oficial confirma la aprobación de la adenda para el colector cloacal maipucino.

Suman casi 1,5 millones de dólares al proyecto original

El incremento de fondos responde a la brecha existente entre la pauta inicial y el presupuesto adjudicado. El convenio original suscripto en enero de 2025 bajo el Decreto N° 1236/2025 asignaba un financiamiento inicial de U$S14.681.600. Sin embargo, tras la licitación pública realizada por la comuna maipucina, surgió la necesidad de ajustar la partida disponible para cubrir el esquema completo de ejecución.

El municipio adjudicó el proyecto a la empresa DA FRÉ OBRAS CIVILES S.A. (mediante el Decreto Municipal Nº 392/25) por un monto de $14.527.220.674 IVA incluido. Como consecuencia de este proceso, el presupuesto total del proyecto quedó establecido en $19.812.450.690

Los trabajos del Colector Cloacal Zona Sur permitirán ampliar la red de saneamiento y conexiones domiciliarias en el departamento.

Los trabajos del Colector Cloacal Zona Sur permitirán ampliar la red de saneamiento y conexiones domiciliarias en el departamento.

Una obra adjudicada en casi $20.000 millones

Para cubrir la diferencia presupuestaria, la adenda autorizó la ampliación del financiamiento a través del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial. La operación contó con la conformidad técnica de Mendoza Fiduciaria S.A. y el aval del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

La ampliación presupuestaria permitirá a la empresa adjudicataria avanzar con la ejecución de la infraestructura sanitaria.

La ampliación presupuestaria permitirá a la empresa adjudicataria avanzar con la ejecución de la infraestructura sanitaria.

El documento ratificado en el decreto provincial lleva la firma del intendente de Maipú, José Matías Stevanato, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la subsecretaria María Teresa Badui.

En pocas palabras

  • Refuerzo presupuestario: oficializan más de $20.000 millones para cloacas en Maipú.
  • Detalles de la obra: se amplía el financiamiento para el colector cloacal y conexiones domiciliarias Zona Sur.
  • Aprobación provincial: el incremento se publicó en el Boletín Oficial de Mendoza mediante Decreto N° 1.583.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar