Un trágico accidente se cobró la vida de un hombre de 42 años durante la mañana de este miércoles en Maipú. El conductor del auto que circulaba a alta velocidad, intentó darse a la fuga tras el choque, pero fue interceptado a las pocas cuadras por la Policía. Al someterlo al test de alcoholemia, el dosaje arrojó un resultado alarmante.
De cuánto fue su impactante alcoholemia: manejaba borracho, murió un peatón en Maipú y escapó
La alcoholemia registrada por el hombre que embistió a un peatón este miércoles en Maipú, indignó a más de uno
La tragedia que terminó con un hombre muerto, reveló por medio del test de alcoholemia, que el conductor manejaba con 2,62 gramos de alcohol por litro en sangre, más de cinco veces el límite legal permitido.
Alcoholemia y accidente en Maipú
El accidente ocurrió cerca de las 6:30 en la intersección de la calle Libertador y María Auxiliadora, en el interior del Barrio 25 de Mayo, en Maipú.
Personal policial fue alertado por llamados que daban cuenta de un Peugeot de color negro que realizaba maniobras peligrosas a gran velocidad por la zona. Mientras las patrullas realizaban el patrullaje para dar con el auto, vecinos del lugar avisaron sobre una persona gravemente herida sobre la calzada, la cual acababa de ser atropellada por el mismo vehículo.
Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegó hasta el lugar del accidente, donde los profesionales de la salud constataron el deceso de la víctima producto de la gravedad de las lesiones sufridas, entre ellas múltiples fracturas.
En tanto, los efectivos policiales lograron desplegar un operativo cerrojo y alcanzaron al sospechoso en la calle Triángulo, en la localidad de Fray Luis Beltrán. En el lugar, personal de Accidentología vial realizó el test de alcoholemia al conductor, confirmando el estado de ebriedad crítica en el que circulaba al momento de ser aprehendido.
Detención tras la alcoholemia
La Oficina Fiscal de la jurisdicción dispuso el secuestro del auto y la detención inmediata del conductor, quien quedó alojado a disposición de la Justicia mientras la Policía Científica trabaja en la zona para realizar los peritajes correspondientes.
En pocas palabras
- Alcoholemia impactante: Conductor ebrio atropelló y mató a un hombre en Maipú.
- Dosaje crítico: El conductor registró 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre.
- Fuga y detención: Intentó escapar tras el choque, pero fue interceptado por la policía.