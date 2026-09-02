De cuánto fue su impactante alcoholemia: manejaba borracho, murió un peatón en Maipú y escapó

Personal policial fue alertado por llamados que daban cuenta de un Peugeot de color negro que realizaba maniobras peligrosas a gran velocidad por la zona. Mientras las patrullas realizaban el patrullaje para dar con el auto, vecinos del lugar avisaron sobre una persona gravemente herida sobre la calzada, la cual acababa de ser atropellada por el mismo vehículo.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegó hasta el lugar del accidente, donde los profesionales de la salud constataron el deceso de la víctima producto de la gravedad de las lesiones sufridas, entre ellas múltiples fracturas.

En tanto, los efectivos policiales lograron desplegar un operativo cerrojo y alcanzaron al sospechoso en la calle Triángulo, en la localidad de Fray Luis Beltrán. En el lugar, personal de Accidentología vial realizó el test de alcoholemia al conductor, confirmando el estado de ebriedad crítica en el que circulaba al momento de ser aprehendido.

Detención tras la alcoholemia

La Oficina Fiscal de la jurisdicción dispuso el secuestro del auto y la detención inmediata del conductor, quien quedó alojado a disposición de la Justicia mientras la Policía Científica trabaja en la zona para realizar los peritajes correspondientes.