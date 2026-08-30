Un choque grave por el estado de ebriedad del conductor se registró a primeras horas de este domingo en el departamento de Maipú. El hecho fue detectado a través de las cámaras de videovigilancia policial, las cuales captaron el momento exacto en el que una camioneta fuera de control colisionó violentamente contra tres postes en la vía pública.
Un conductor chocó tres postes con su camioneta en Maipú y dio 2,73 de alcoholemia
El accidente ocurrió sobre la calle Rawson, en Gutiérrez. Las cámaras de seguridad detectaron el impacto y el hombre resultó ileso
El accidente se produjo alrededor de las 7 en la calle Rawson al 1.925, cerca del barrio Rincón de los Sauces, en el distrito de Gutiérrez. Inmediatamente se desplazó al lugar personal de la Delegación Vial del Gran Mendoza para verificar la situación y coordinar las actuaciones correspondientes.
Impacto en cadena y dosaje récord
El vehículo involucrado fue una camioneta Volkswagen Amarok que transitaba por el sector. Por causas que se investigan, pero atribuidas de forma directa al estado del conductor, el rodado perdió el dominio e impactó sucesivamente contra tres postes ubicados sobre el costado de la arteria.
Al arribar al sitio del accidente, personal de Tránsito Municipal de Maipú procedió a realizarle el examen de alcoholemia al automovilista, identificado como Carlos Fabricio Herrera, de 50 años y con domicilio en Godoy Cruz. El dosaje arrojó un resultado de 2,73 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que supera más de cinco veces el límite legal permitido para conductores particulares.
Sin heridos y procedimiento de rigor
A pesar de la magnitud de las colisiones contra la infraestructura urbana, los efectivos constataron que el conductor resultó ileso y no se registraron terceras personas heridas en la zona.
Debido al elevadísimo estado de intoxicación alcohólica y los daños provocados a los bienes públicos, las autoridades procedieron a la aprehensión del sujeto y al secuestro de la camioneta Amarok. Las actuaciones quedaron radicadas en la Comisaría 54° de Gutiérrez, con la intervención de la Justicia para la aplicación de las sanciones correspondientes.
En pocas palabras
- Conductor borracho: un conductor ebrio colisionó contra tres postes en Maipú con 2,73 de alcoholemia.
- Accidente en Gutiérrez: el choque ocurrió en la calle Rawson y fue captado por cámaras de seguridad.
- Consecuencias: el conductor resultó ileso, pero se le secuestró el vehículo y se le labraron actuaciones.