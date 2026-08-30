Un conductor chocó tres postes con su camioneta en Maipú y dio 2,73 de alcoholemia

Al arribar al sitio del accidente, personal de Tránsito Municipal de Maipú procedió a realizarle el examen de alcoholemia al automovilista, identificado como Carlos Fabricio Herrera, de 50 años y con domicilio en Godoy Cruz. El dosaje arrojó un resultado de 2,73 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que supera más de cinco veces el límite legal permitido para conductores particulares.

La camioneta impactó contra la infraestructura sobre la calle Rawson al 1.925, cerca del barrio Rincón de los Sauces.

Sin heridos y procedimiento de rigor

A pesar de la magnitud de las colisiones contra la infraestructura urbana, los efectivos constataron que el conductor resultó ileso y no se registraron terceras personas heridas en la zona.

Debido al elevadísimo estado de intoxicación alcohólica y los daños provocados a los bienes públicos, las autoridades procedieron a la aprehensión del sujeto y al secuestro de la camioneta Amarok. Las actuaciones quedaron radicadas en la Comisaría 54° de Gutiérrez, con la intervención de la Justicia para la aplicación de las sanciones correspondientes.