La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, informó que la Policía avanzó contra el narcotráfico con distintos operativos realizados en Maipú y Ciudad, donde secuestraron ketamina, éxtasis, MDMA, cocaína y un arma de fuego.
En varios operativos por narcotráfico secuestraron ketamina, éxtasis y MDMA
La ministra Mercedes Rus destacó un despliegue contra el narcotráfico en Maipú y Ciudad que terminó con 5 detenidos, el secuestro de drogas y un arma de fuego
A través de su cuenta de X, la funcionaria destacó el resultado de los procedimientos y aseguró: "No distinguimos. Vamos por todo".
Según detalló Rus, la Policía contra el Narcotráfico secuestró 330 gramos de ketamina en el barrio Paraíso I, de Maipú, y detuvo a 3 personas.
En otro procedimiento realizado en el complejo Almachacras, también en Maipú, los efectivos secuestraron 810 pastillas de éxtasis y detuvieron a otras 2 personas.
Operativos contra el narcotráfico en distintos barrios
La ministra agregó que, en un domicilio vinculado con esa investigación, se encontraron además cerca de 30 gramos de MDMA, una sustancia conocida como cristal.
El despliegue policial continuó con otros 5 allanamientos en el barrio San Martín, donde, según informó Rus, hasta el momento fueron secuestradas dosis de cocaína y un arma de fuego.
"Esta droga no va a llegar a los jóvenes mendocinos", sostuvo la ministra, quien afirmó que los procedimientos permitieron detener a delincuentes y "quebrar un circuito de comercialización".
Mercedes Rus reconoció que se trata de una tarea que continuará en el tiempo y remarcó: "Sabemos que es una batalla larga. Por eso vamos a seguir yendo por todos".
Calificó estos operativos como un golpe contra el narcotráfico y el circuito de comercialización de drogas.
En pocas palabras
- Operativos: la ministra Mercedes Rus destacó allanamientos contra el narcotráfico en Maipú y Ciudad con 5 detenidos.
- Secuestro: se incautaron ketamina, éxtasis, MDMA, cocaína y un arma de fuego en diversos procedimientos.
- Declaración: Rus afirmó: "No distinguimos. Vamos por todo", asegurando que la droga no llegará a los jóvenes.