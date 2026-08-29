En varios operativos por narcotráfico secuestraron ketamina, éxtasis y MDMA

Los operativos contra el narcotráfico se realizaron en Maipú y Ciudad. Foto: Ministerio de Seguridad

En otro procedimiento realizado en el complejo Almachacras, también en Maipú, los efectivos secuestraron 810 pastillas de éxtasis y detuvieron a otras 2 personas.

Operativos contra el narcotráfico en distintos barrios

La ministra agregó que, en un domicilio vinculado con esa investigación, se encontraron además cerca de 30 gramos de MDMA, una sustancia conocida como cristal.

La Policía secuestró ketamina, éxtasis, MDMA, cocaína y un arma de fuego, y 5 personas fueron detenidas por narcotráfico. Foto: Ministerio de Seguridad

El despliegue policial continuó con otros 5 allanamientos en el barrio San Martín, donde, según informó Rus, hasta el momento fueron secuestradas dosis de cocaína y un arma de fuego.

"Esta droga no va a llegar a los jóvenes mendocinos", sostuvo la ministra, quien afirmó que los procedimientos permitieron detener a delincuentes y "quebrar un circuito de comercialización".

Además de las drogas y los detenidos, la Policía también encontró un arma de fuego con cargadores y municiones. Foto: Ministerio de Seguridad

Mercedes Rus reconoció que se trata de una tarea que continuará en el tiempo y remarcó: "Sabemos que es una batalla larga. Por eso vamos a seguir yendo por todos".

Calificó estos operativos como un golpe contra el narcotráfico y el circuito de comercialización de drogas.