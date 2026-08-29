El anestesiólogo Horacio Esteban Martínez Cerana fue imputado por homicidio culposo en el marco de la investigación por la muerte del futbolista de la Reserva de San Telmo Camilo Nuin, de 18 años, que murió el 25 de junio de 2025 durante una cirugía de rodilla programada en una clínica de Adrogué.
Quién es el futbolista que murió e investigan a un anestesiólogo por negligencias
El futbolista se sometió a una intervención programada por una lesión en los meniscos y ligamentos cruzados de la rodilla pero durante la operación sufrió un paro y murió
La imputación fue comunicada por la familia de Camilo Nuin a través de la cuenta de Instagram Justicia x Camilo Nuin, donde señalaron: “Tenemos al fin un imputado en la causa por la muerte de Camilo Nuin” y aclararon que la decisión “no es una condena” y que la Justicia deberá determinar las responsabilidades.
La causa tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción 10 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Carlos Pérsico, quien desde el inicio de la investigación busca determinar si existió un nexo causal entre la intervención quirúrgica y la muerte del joven.
El perfil del futbolista que murió en una cirugía de rutina
Camilo Nuin era jugador de la Reserva de San Telmo. El 25 de junio de 2025 ingresó a la Clínica Espora, en Adrogué, para someterse a una intervención programada por una lesión en los meniscos y ligamentos cruzados de la rodilla. Durante la operación sufrió un paro y murió.
La investigación fue iniciada inicialmente bajo la carátula de “homicidio culposo” y tuvo como uno de sus objetivos establecer si la administración de la anestesia pudo haber incidido en el desenlace. Los padres del futbolista declararon ante el fiscal y solicitaron la incorporación de un perito de parte para participar de la autopsia.
En aquel momento, el padre de Camilo había relatado que el cirujano les informó que el joven había entrado en paro durante la intervención y que, según lo que les habían explicado, se investigaba si podía haberse producido un error relacionado con la anestesia. “No lo puedo certificar hasta después de la autopsia”, había señalado entonces.
La familia sostuvo desde el comienzo que se trató de un presunto caso de mala praxis y reclamó que se investigara la actuación de los profesionales que participaron de la cirugía.
“Nosotros seguiremos haciendo lo mismo que desde el primer día: preguntar, investigar, exigir respuestas y pedir justicia”, agregaron.
En ese sentido, concluyeron: “Porque detrás de cada documento, cada pericia y cada expediente hay una vida. La de Camilo. Que sea justicia”.
En pocas palabras
- Investigan a anestesiólogo: Un profesional fue imputado por homicidio culposo tras la muerte de un futbolista.
- Joven futbolista fallecido: Camilo Nuin, de 18 años, murió durante una cirugía de rodilla programada en San Telmo.
- Causa judicial: La justicia busca determinar si hubo negligencia médica o mala praxis en la administración de la anestesia.