Quién es el futbolista que murió e investigan a un anestesiólogo por negligencias

El perfil del futbolista que murió en una cirugía de rutina

Camilo Nuin era jugador de la Reserva de San Telmo. El 25 de junio de 2025 ingresó a la Clínica Espora, en Adrogué, para someterse a una intervención programada por una lesión en los meniscos y ligamentos cruzados de la rodilla. Durante la operación sufrió un paro y murió.

La investigación fue iniciada inicialmente bajo la carátula de “homicidio culposo” y tuvo como uno de sus objetivos establecer si la administración de la anestesia pudo haber incidido en el desenlace. Los padres del futbolista declararon ante el fiscal y solicitaron la incorporación de un perito de parte para participar de la autopsia.

El futbolista que murió jugaba en San Telmo.

En aquel momento, el padre de Camilo había relatado que el cirujano les informó que el joven había entrado en paro durante la intervención y que, según lo que les habían explicado, se investigaba si podía haberse producido un error relacionado con la anestesia. “No lo puedo certificar hasta después de la autopsia”, había señalado entonces.

La familia sostuvo desde el comienzo que se trató de un presunto caso de mala praxis y reclamó que se investigara la actuación de los profesionales que participaron de la cirugía.

“Nosotros seguiremos haciendo lo mismo que desde el primer día: preguntar, investigar, exigir respuestas y pedir justicia”, agregaron.

En ese sentido, concluyeron: “Porque detrás de cada documento, cada pericia y cada expediente hay una vida. La de Camilo. Que sea justicia”.