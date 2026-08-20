El fútbol argentino atraviesa un momento de fuerte impacto tras la reciente confesión de Jonathan Gómez. El mediocampista de Sarmiento de Junín decidió romper el silencio y revelar públicamente que sufre de ludopatía, una adicción que lo llevó a perder prácticamente todo y a enfrentar una crisis personal profunda que hoy pone en riesgo su carrera profesional.
Conmoción en el fútbol argentino: el futbolista que confesó ser adicto a las apuestas
El crudo testimonio del futbolista argentino conmovió a propios y extraños. La deuda millonaria que mantiene y el riesgo de no volver a jugar
En una entrevista radial, el futbolista detalló cómo la adicción a las plataformas de juegos online comenzó hace varios años y se convirtió en una "droga silenciosa". Según su relato, el problema no solo afectó su situación económica sino que destruyó su estabilidad familiar y su bienestar emocional.
"Perdí todo, mi familia está destrozada" la cruda confesión de Jonathan Gómez
El caso tomó un tinte más complejo tras la reciente desestimación, por parte de la Justicia, de una denuncia por extorsiones que el propio Gómez había presentado. El jugador señaló haber sido presionado por una organización vinculada a sus deudas de juego, incluso con visitas en su domicilio y en el predio de entrenamiento de su club.
Ante el archivo de la causa por parte del fiscal Aquiles Balbis, el jugador expresó su frustración y dolor, cuestionando la falta de atención recibida por parte de las autoridades.
Gómez aseguró que lleva cuatro meses sin apostar, que se encuentra bajo tratamiento médico y que está enfocado en recuperar los vínculos con sus hijos.
Lejos del fútbol y con una deuda millonaria
Sin embargo, su futuro en el deporte es incierto. "No sé si voy a poder volver a jugar al fútbol", reconoció. Además, declaró que actualmente acumula una suculenta deuda de 50 mil dólares con una plataforma ilegal.
Esta revelación pone sobre la mesa un debate necesario en el fútbol argentino: el peligro de las apuestas deportivas y el impacto de la ludopatía en los profesionales del deporte.
En pocas palabras
- Adicción a las apuestas: el futbolista Jonathan Gómez confesó su ludopatía, poniendo en riesgo su carrera y su estabilidad.
- Situación judicial: el jugador denunció extorsiones por deudas de juego, pero la causa fue desestimada por la Justicia.
- Impacto y futuro: el caso visibiliza el peligro de las apuestas en el fútbol argentino, con un futuro incierto para Gómez.