Conmoción en el fútbol argentino: el futbolista que confesó ser adicto a las apuestas

Ante el archivo de la causa por parte del fiscal Aquiles Balbis, el jugador expresó su frustración y dolor, cuestionando la falta de atención recibida por parte de las autoridades.

Gómez tiene una deuda de 50 mil dólares con una plataforma ilegal de apuestas.

Gómez aseguró que lleva cuatro meses sin apostar, que se encuentra bajo tratamiento médico y que está enfocado en recuperar los vínculos con sus hijos.

Lejos del fútbol y con una deuda millonaria

Sin embargo, su futuro en el deporte es incierto. "No sé si voy a poder volver a jugar al fútbol", reconoció. Además, declaró que actualmente acumula una suculenta deuda de 50 mil dólares con una plataforma ilegal.

Esta revelación pone sobre la mesa un debate necesario en el fútbol argentino: el peligro de las apuestas deportivas y el impacto de la ludopatía en los profesionales del deporte.