Harry Kane ganó el Botín de Oro de Europa y se acercó al récord de Lionel Messi

Harry Kane. El inglés logró en el Bayern Múnich alemán su mejor versión.

El Botín de Oro es un galardón que entrega la ESM (European Sports Media); desde la 96-97 premia con dos puntos cada gol que se anota en las grandes ligas europeas, valorando la dificultad que éstas tienen frente a otras ligas en las que se valora cada tanto con 1,5 e incluso un solo punto.

Por su parte, Harry obtuvo su segundo trofeo como goleador europeo luego de haber conquistado la de la temporada 2023/2024, año en el cual ya jugaba en el Bayern Múnich, club que milita en la Bundesliga (Alemania). De esta manera se diferencia de su etapa goleadora en el Tottenham, donde, a pesar de sus contribuciones, jamás pudo ganar el premio ni ningún título con el equipo inglés.

El récord de Lionel Messi en el Botín de Oro

De esta forma, el goleador nacido en Londres ha conseguido acercarse al récord que comparten dos jugadores estelares: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Los mismos son los únicos en conseguir más de dos premios al máximo artillero de una temporada en Europa.

El astro argentino obtuvo con el FC Barcelona nada menos que seis veces el Botín de Oro, en las ediciones 2009/10 (34 goles); 2011/12 (50); 2012/13 (46); 2016/17 (37); 2017/18 (34); y 2018/19 (36). Por su parte, el portugués Cristiano Ronaldo logró quedarse con cuatro: 2007/08 (31 goles), 2010/11 (41), 2013/14 (31), 14/15 (48).

Consultado sobre la renovación de su contrato con el Bayern, convenio firmado hasta el 30 de junio del 2027, el jugador que debutó profesionalmente en el Leyton Orient Football Club (2011) respondió: "Ya dije que trataríamos el asunto tras las vacaciones del Mundial y no sé cuándo empezaremos, pero lo haremos de forma tranquila".