El emblemático delantero de la selección de Inglaterra y del Bayern Múnich, Harry Kane, fue consagrado como el ganador del Botín de Oro por ser el máximo goleador de la temporada 2025/26 en el fútbol de Europa -EUFA- y quedó cerca al récord que ostentan el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.
Harry Kane ganó el Botín de Oro de Europa y se acercó al récord de Lionel Messi
El delantero inglés del Bayern Múnich Harry Kane sumó su segundo Botín de Oro consecutivo tras ser goleador europeo en la presente temporada
Kane, goleador del Bay. En este duelo de artilleros superó en la lista al noruego Erling Haaland, con 26 tantos en el Manchester City, y al francés Kylian Mbappé, con 25 en el Real Madrid.
Harry Kane y su segundo Botín de Oro
Según su club, el Bayern Múnich, Harry Kane tuvo “una temporada para la historia”, y se ha ganado a la hinchada del equipo bávaro gracias a su anotaciones y actuaciones en cancha, por la entrega a la hora de jugar a sus 33 años: la presión al rival, el aguantar cada pelota para descargar y pivotear con sus compañeros y, sobre todo, la obtención de títulos locales, con la espina y el objetivo de la tan ansiada UEFA Champions League.
El Botín de Oro es un galardón que entrega la ESM (European Sports Media); desde la 96-97 premia con dos puntos cada gol que se anota en las grandes ligas europeas, valorando la dificultad que éstas tienen frente a otras ligas en las que se valora cada tanto con 1,5 e incluso un solo punto.
Por su parte, Harry obtuvo su segundo trofeo como goleador europeo luego de haber conquistado la de la temporada 2023/2024, año en el cual ya jugaba en el Bayern Múnich, club que milita en la Bundesliga (Alemania). De esta manera se diferencia de su etapa goleadora en el Tottenham, donde, a pesar de sus contribuciones, jamás pudo ganar el premio ni ningún título con el equipo inglés.
El récord de Lionel Messi en el Botín de Oro
De esta forma, el goleador nacido en Londres ha conseguido acercarse al récord que comparten dos jugadores estelares: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Los mismos son los únicos en conseguir más de dos premios al máximo artillero de una temporada en Europa.
El astro argentino obtuvo con el FC Barcelona nada menos que seis veces el Botín de Oro, en las ediciones 2009/10 (34 goles); 2011/12 (50); 2012/13 (46); 2016/17 (37); 2017/18 (34); y 2018/19 (36). Por su parte, el portugués Cristiano Ronaldo logró quedarse con cuatro: 2007/08 (31 goles), 2010/11 (41), 2013/14 (31), 14/15 (48).
Consultado sobre la renovación de su contrato con el Bayern, convenio firmado hasta el 30 de junio del 2027, el jugador que debutó profesionalmente en el Leyton Orient Football Club (2011) respondió: "Ya dije que trataríamos el asunto tras las vacaciones del Mundial y no sé cuándo empezaremos, pero lo haremos de forma tranquila".
En pocas palabras
- Harry Kane: El delantero inglés del Bayern Múnich ganó su segundo Botín de Oro consecutivo como máximo goleador europeo.
- Récord de Messi: Kane se acerca al récord de Lionel Messi, quien ostenta seis Botines de Oro.
- Temporada 2025/26: El inglés superó a Haaland y Mbappé con sus goles en la liga alemana.