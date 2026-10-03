Este sábado la Selección Argentina juega su segundo amistoso de esta fecha FIFA enfrentando a su par de Burkina Faso, previo a lo que será el histórico encuentro de despedida de Lionel Messi del martes. El encuentro genera expectativa por la incorporación de nuevos valores en la albiceleste.
La Selección Argentina enfrenta a Burkina Faso en un amistoso internacional previo a la despedida de Messi
La Selección Argentina juega este sábado contra Burkina Faso en un amistoso internacional previo a la despedida de Lionel Messi del martes
El amistoso internacional entre argentinos y africanos tendrá inicio a las 21, con el Estadio Monumental de River Plate como escenario. Se podrá ver a través de la TV Pública, TyC Sports, y Canal Siete de Mendoza en la TV. El árbitro designado es el chileno José Cabero, asistido por sus compatriotas Wladimir Muñoz y Carlos Venegas.
La Selección Argentina llega motivada para jugar con Burkina Faso
La Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni llega a este encuentro luego de la sólida goleada por 4 a 0 sobre Bolivia el pasado miércoles. Allí se lucieron Nicolás Paz, Valentín Barco, Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Román Vega, Franco Mastantuono y Leonel Flores, entre otros.
Los goles, en el que fue el primer partido después del Mundial 2026, los anotaron Lautaro Martínez, Nico Paz, el capitán Cristian Cuti Romero, y José Manuel Flaco López, dos en cada tiempo.
Burkina Faso, por su parte, viene de disputar dos partidos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones, en los que igualó 1-1 con Benín para luego derrotar 1-0 a la República Centroafricana.
La Selección Argentina jugará ante el 50% del aforo
Para este partido, el Estadio Monumental solo podrá contar con el 50% del aforo debido a las sanciones que recibió la Selección argentina durante el Mundial 2026.
De todas maneras, para la despedida de Lionel Messi que será el martes 6 de octubre contra Benín, se espera una verdadera fiesta inolvidable con el 100% del aforo.
Ficha del partido y probables formaciones
Amistoso internacional Argentina – Burkina Faso
Estadio: Monumental
Árbitro: José Cabero (Chi)
Hora: 21
TV: Canal Siete, TV Pública, y TyC Sports
Selección Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Selección de Burkina Faso: el director técnico aún no dio detalles sobre el posible 11 titular. DT: Amir Abdou.
En pocas palabras
- Selección Argentina: Jugará su segundo amistoso de fecha FIFA ante Burkina Faso este sábado.
- Despedida de Messi: El encuentro es previo al histórico partido de despedida de Lionel Messi el martes.
- Expectativa: El partido genera interés por la incorporación de nuevos valores en el equipo albiceleste.