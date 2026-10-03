La Selección Argentina enfrenta a Burkina Faso en un amistoso internacional previo a la despedida de Messi

Los goles, en el que fue el primer partido después del Mundial 2026, los anotaron Lautaro Martínez, Nico Paz, el capitán Cristian Cuti Romero, y José Manuel Flaco López, dos en cada tiempo.

Burkina Faso, por su parte, viene de disputar dos partidos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones, en los que igualó 1-1 con Benín para luego derrotar 1-0 a la República Centroafricana.

La Selección Argentina jugará ante el 50% del aforo

Para este partido, el Estadio Monumental solo podrá contar con el 50% del aforo debido a las sanciones que recibió la Selección argentina durante el Mundial 2026.

De todas maneras, para la despedida de Lionel Messi que será el martes 6 de octubre contra Benín, se espera una verdadera fiesta inolvidable con el 100% del aforo.

Ficha del partido y probables formaciones

Amistoso internacional Argentina – Burkina Faso

Estadio: Monumental

Árbitro: José Cabero (Chi)

Hora: 21

TV: Canal Siete, TV Pública, y TyC Sports

Selección Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Selección de Burkina Faso: el director técnico aún no dio detalles sobre el posible 11 titular. DT: Amir Abdou.