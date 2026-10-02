Lionel Messi adelantó su llegada al país antes de sumarse a la Selección argentina para su despedida

¡¡HOLA, CAPITÁN!! ¡QUE LINDO ES VOLVER A VERTE! Leo Messi y su familia aterrizaron en Rosario para que el GOAT disfrute de su despedida de la Selección Argentina en el Monumental.



Aún no estamos listos



#SportsCenterAM | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ST1KE963ib — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2026

El defensor central de 38 años, con actualidad en River, ya se retiró del combinado nacional y tendrá su última función ante el público en el Monumental.

Gran expectativa por la despedida de Lionel Messi

La Selección argentina jugará este sábado a las 21 frente a Burkina Faso y para este partido, el Estadio Monumental solo podrá contar con el 50% del aforo debido a las sanciones que recibió el conjunto nacional durante el Mundial 2026.

De todas maneras, para la despedida de Messi se espera una verdadera fiesta inolvidable con el 100% del aforo en la cancha de River.

Emotivo video dedicado a Messi

Un grupo del plantel de la Selección argentina comenzó a palpitar la despedida de Lionel Messi al dedicarle algunas palabras emotivas y firmar la nueva camiseta que se usará el próximo 6 de octubre.

Las Palabras de la Scaloneta para LEO MESSI en días previos a su despedida de la @Argentina ! @adidasfootball !



Le entregaran a Leo una camiseta firmada por todos los jugadores con una pequeña dedicatoria! pic.twitter.com/1zV4VENROm — KING MESSI 10 (@messi10_rey) October 1, 2026

El histórico capitán y por muchos años emblema del conjunto nacional tendrá sus últimos 90 minutos a disputar con la celeste y blanca.

Será una camiseta especialmente para dicho partido, con nombre y números de color dorado y con el sol de mayo de fondo; la misma fue autografiada por los jugadores de la denominada “Scaloneta” para dedicarle palabras en despedida al “10”.