Lionel Messi adelantó su llegada al país antes de sumarse a la Selección argentina para su despedida

Antes de lo esperado, Lionel Messi llegó este viernes a Rosario junto a su familia y se espera que el domingo se sume a la Selección argentina para su partido de despedida.
Lionel Messi llegó este viernes a Rosario junto a su familia y se espera que el domingo se sume a la Selección argentina para su partido de despedida.
Antes de lo esperado, Lionel Messi llegó este viernes a Rosario junto a su familia y se espera que el domingo se sume a la Selección argentina para su partido de despedida.
El rosarino y su familia, incluida su mamá Celia, aterrizaron en un vuelo privado tras haber sido liberado por el Inter Miami y el domingo tiene previsto entrenarse en Ezeiza para preparar el encuentro del martes a las 20 frente a Benín.
Además del capitán, ese día también se incorporarán Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes solo fueron citados al último encuentro. En tanto, Nicolás Otamendi también se sumará al plantel de Scaloni recién para la última fecha de los tres amistosos jugados por Argentina.
El defensor central de 38 años, con actualidad en River, ya se retiró del combinado nacional y tendrá su última función ante el público en el Monumental.
La Selección argentina jugará este sábado a las 21 frente a Burkina Faso y para este partido, el Estadio Monumental solo podrá contar con el 50% del aforo debido a las sanciones que recibió el conjunto nacional durante el Mundial 2026.
De todas maneras, para la despedida de Messi se espera una verdadera fiesta inolvidable con el 100% del aforo en la cancha de River.
Un grupo del plantel de la Selección argentina comenzó a palpitar la despedida de Lionel Messi al dedicarle algunas palabras emotivas y firmar la nueva camiseta que se usará el próximo 6 de octubre.
El histórico capitán y por muchos años emblema del conjunto nacional tendrá sus últimos 90 minutos a disputar con la celeste y blanca.
Será una camiseta especialmente para dicho partido, con nombre y números de color dorado y con el sol de mayo de fondo; la misma fue autografiada por los jugadores de la denominada “Scaloneta” para dedicarle palabras en despedida al “10”.