Maxi Godoy es el único puntero del Abierto del Oeste de golf en el Club de Campo Mendoza

Maxi Godoy firmó una tarjeta de 65 golpes (7 bajo par) y es el único líder del Abierto del Oeste de golf que comenzó este jueves en la cancha de 18 hoyos del Club de Campo Mendoza.
Maxi Godoy firmó una tarjeta de 65 golpes y es el único líder del Abierto del Oeste de golf que comenzó en la cancha del Club de Campo Mendoza
Maxi Godoy firmó una tarjeta de 65 golpes (7 bajo par) y es el único líder del Abierto del Oeste de golf que comenzó este jueves en la cancha de 18 hoyos del Club de Campo Mendoza.
La jornada fresca, pero a pleno sol, tuvo al golfista de Ranelagh como el más destacado del día con 4 birdies y un águila en el hoyo final que le permitió sostener el liderazgo con un golpe de ventaja sobre el joven Aram Yenidjeian y el mejor aficionado del día, el cordobés Leandro Mihaich. Ambos hicieron 66 golpes.
Más atrás, con 68 impactos, aparecen Diego Prone y otro de los amateurs que brillaron en la jornada: el también cordobés Segundo Oliva Pinto.
Con 69, empatados en el sexto lugar, quedaron 4 jugadores que apuntan a estar en la pelea por el título: Mateo Fernández de Oliveira, Miguel Carballo, el comodorense Ezequiel Beloqui y el riocuartense Mateo Pulcini quien ya fue el mejor aficionado de este torneo en 2025 y viene de jugar este año el Masters de Augusta y el Open británico por haber sido el campeón del Latin America Amateur Championship.
Finalmente, el puesto 10 lo comparten 7 jugadores con un score de 70 golpes: Juan Ignacio Noba, Jesús Montenegro, Antonio Maciel, Jorge Monroy y otros 3 amateurs: Gonzalo Oliva Pinto, Manuel Lozada y Santiago Bailleres.
El leaderboard del Abierto del Oeste 2026
Con el par de la cancha (72 golpes) Pablo Bernal comparte el puesto 19 y es el mejor representante mendocino en el Abierto del Oeste de golf que este viernes tendrá su segunda vuelta.
Los horarios de salida de la segunda vuelta
Con 3 birdies y 3 bogeys en los 18 hoyos, Bernal comparte el puesto 7 entre los aficionados y supera por un golpe a Andrés Benenati quien firmó una tarjeta de 73 impactos y forma parte del lote de jugadores que ocupan el puesto 21 del leaderboard.