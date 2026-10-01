Maxi Godoy es el único puntero del Abierto del Oeste de golf en el Club de Campo Mendoza

Con 69, empatados en el sexto lugar, quedaron 4 jugadores que apuntan a estar en la pelea por el título: Mateo Fernández de Oliveira, Miguel Carballo, el comodorense Ezequiel Beloqui y el riocuartense Mateo Pulcini quien ya fue el mejor aficionado de este torneo en 2025 y viene de jugar este año el Masters de Augusta y el Open británico por haber sido el campeón del Latin America Amateur Championship.

Una postal mendocina en pleno Abierto del Oeste.

Finalmente, el puesto 10 lo comparten 7 jugadores con un score de 70 golpes: Juan Ignacio Noba, Jesús Montenegro, Antonio Maciel, Jorge Monroy y otros 3 amateurs: Gonzalo Oliva Pinto, Manuel Lozada y Santiago Bailleres.

El leaderboard del Abierto del Oeste 2026

Pablo Bernal, el mejor mendocino

Con el par de la cancha (72 golpes) Pablo Bernal comparte el puesto 19 y es el mejor representante mendocino en el Abierto del Oeste de golf que este viernes tendrá su segunda vuelta.

Los horarios de salida de la segunda vuelta

Con 3 birdies y 3 bogeys en los 18 hoyos, Bernal comparte el puesto 7 entre los aficionados y supera por un golpe a Andrés Benenati quien firmó una tarjeta de 73 impactos y forma parte del lote de jugadores que ocupan el puesto 21 del leaderboard.