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La tajante decisión de Alpine con Colapinto tras el accidente con Gasly en Bakú

La escudería Alpine tomó una postura definitiva tras analizar el choque de Colpinto en el Gran Premio de Bakú. Los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Colapinto ya fue sancionado por la Fórmula 1 en su próxima carrera. 

Colapinto ya fue sancionado por la Fórmula 1 en su próxima carrera. 

Tras el fuerte accidente que protagonizaron los monoplazas de Alpine en el Gran Premio de Bakú, la incertidumbre se apoderó de los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1. El episodio, que dejó fuera de competencia tanto Colapinto como a Gasly, desató una ola de especulaciones sobre posibles castigos internos severos contra el Pilarense.

El fastidio público expresado por Flavio Briatore, quien había deslizado la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias, alimentaron completamente esa decisión, entendiendo que la maniobra de Colapinto era meritoria de un castigo.

Alpine perdona a Colapinto y no habrá sanción luego del accidente

Los datos oficiales revelaron un escenario completamente diferente al que se especulaba en los primeros minutos posteriores al accidente. La revisión profunda de los sistemas arrojó que Colapinto apenas presionó el pedal del freno un ínfimo porcentaje extra del 2% al 3% en comparación con lo estipulado, lo que desató el bloqueo imprevisto del neumático en plena relanzada.

Con este panorama sobre la mesa, la plana mayor del equipo tomó cartas en el asunto y determinó cerrar el expediente de manera interna.

Es decir, quedó descartada cualquier clase de multa económica o marginación deportiva dentro de la estructura de Alpine, priorizando la continuidad del desarrollo deportivo de Colapinto en la Fórmula 1.

A pesar del alivio puertas adentro, el camino del competidor argentino no estará exento de dificultades reglamentarias. La Federación Internacional del Automóvil mantuvo firme el castigo disciplinario dictaminado tras el incidente en Azerbaiyán, por lo cual Colapinto deberá afrontar una penalización de cinco posiciones de retroceso en la grilla de partida de la próxima competencia oficial del calendario.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Con las limitaciones mencionadas, lo cierto es que el pilarense volverá a ver acción este fin de semana en el Gran Premio de Bahréin en Malasia, que se disputará en el Circuito Internacional de Sepang.

La actividad oficial en pista para este Gran Premio atípico se desarrollará según el siguiente cronograma:

Viernes 2 de octubre

  • Práctica Libre 1: 01:30 hs
  • Práctica Libre 2: 05:00 hs

Sábado 3 de octubre

  • Práctica Libre 3: 01:30 hs
  • Clasificación: 05:00 hs

Domingo 4 de octubre

  • Carrera principal: 04:00 hs

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