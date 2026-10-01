La tajante decisión de Alpine con Colapinto tras el accidente con Gasly en Bakú

Con este panorama sobre la mesa, la plana mayor del equipo tomó cartas en el asunto y determinó cerrar el expediente de manera interna.

Es decir, quedó descartada cualquier clase de multa económica o marginación deportiva dentro de la estructura de Alpine, priorizando la continuidad del desarrollo deportivo de Colapinto en la Fórmula 1.

A pesar del alivio puertas adentro, el camino del competidor argentino no estará exento de dificultades reglamentarias. La Federación Internacional del Automóvil mantuvo firme el castigo disciplinario dictaminado tras el incidente en Azerbaiyán, por lo cual Colapinto deberá afrontar una penalización de cinco posiciones de retroceso en la grilla de partida de la próxima competencia oficial del calendario.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Con las limitaciones mencionadas, lo cierto es que el pilarense volverá a ver acción este fin de semana en el Gran Premio de Bahréin en Malasia, que se disputará en el Circuito Internacional de Sepang.

La actividad oficial en pista para este Gran Premio atípico se desarrollará según el siguiente cronograma:

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 01:30 hs

01:30 hs Práctica Libre 2: 05:00 hs

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 01:30 hs

01:30 hs Clasificación: 05:00 hs

Domingo 4 de octubre