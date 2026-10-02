La razón por la que Franco Colapinto perderá 15 posiciones en la largada del GP de Bahréin de Fórmula 1

Franco Colapinto (Alpine) tuvo un muy complicado inicio en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 al finalizar 19no y 22mo segundo en las primeras dos prácticas libres.
Franco Colapinto y su Alpine tuvieron un muy complicado inicio en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 que se lleva a cabo en Sepang, Malasia
Franco Colapinto (Alpine) tuvo un muy complicado inicio en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 al finalizar 19no y 22mo segundo en las primeras dos prácticas libres.
El ganador de la primera sesión de entrenamientos fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) dominó en la siguiente.
En la primera práctica libre Colapinto registró un tiempo de 1:40,531, para quedar en 19no lugar a poco más de tres segundos y del líder, que fue Verstappen. El neerlandés y cuatro veces campeón del mundo giró en 1:37,520, para sacarle 383 milésimas a su escolta, que fue el británico George Russell (Mercedes).
Uno de los destacados en la primera sesión de entrenamientos fue el compañero de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien finalizó en la 7ma colocación.
Ya en la segunda práctica libre, Colapinto priorizó mejorar el ritmo de carrera, teniendo en cuenta que poco y nada le servirá la clasificación en este Gran Premio porque cuenta con una penalización de 15 posiciones en la grilla de largada para la carrera del domingo.
Una de las sanciones es de cinco lugares y corresponde al accidente que generó en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde generó un triple abandono tras impactar con el británico Lando Norris (McLaren) y con Gasly. La otra penalización es de 10 posiciones y la recibió este viernes por haber cambiado su motor de combustión interna.
De esta manera, Colapinto terminó en la última posición con un muy flojo registro de 1:43,391, mientras que el primer lugar quedó en manos de Leclerc gracias a su vuelta de 1:37,528.
En el segundo puesto, a solo 99 milésimas, quedó el francés Isack Hadjar (Red Bull), mientras que el top 5 fue completado por el británico Norris, Verstappen y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).
La actividad en el Gran Premio de Bahréin, que se lleva a cabo en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia, debido a la guerra en Medio Oriente, continuará este sábado con la práctica libre 3 y la clasificación, que están programadas para la 1:30 y las 5 de la madrugada respectivamente.