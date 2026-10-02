La razón por la que Franco Colapinto perderá 15 posiciones en la largada del GP de Bahréin de Fórmula 1

Uno de los destacados en la primera sesión de entrenamientos fue el compañero de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien finalizó en la 7ma colocación.

Las dos penalizaciones de Franco Colapinto

Ya en la segunda práctica libre, Colapinto priorizó mejorar el ritmo de carrera, teniendo en cuenta que poco y nada le servirá la clasificación en este Gran Premio porque cuenta con una penalización de 15 posiciones en la grilla de largada para la carrera del domingo.

"ENFOCADOS EN LA CARRERA. EL SÁBADO ESTÁ UN POQUITO PERDIDO POR LA PENALIZACIÓN". Franco Colapinto analizó el rendimiento de su Alpine en las dos primeras prácticas libres en Malasia.



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Una de las sanciones es de cinco lugares y corresponde al accidente que generó en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde generó un triple abandono tras impactar con el británico Lando Norris (McLaren) y con Gasly. La otra penalización es de 10 posiciones y la recibió este viernes por haber cambiado su motor de combustión interna.

De esta manera, Colapinto terminó en la última posición con un muy flojo registro de 1:43,391, mientras que el primer lugar quedó en manos de Leclerc gracias a su vuelta de 1:37,528.

En el segundo puesto, a solo 99 milésimas, quedó el francés Isack Hadjar (Red Bull), mientras que el top 5 fue completado por el británico Norris, Verstappen y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

La actividad en el Gran Premio de Bahréin, que se lleva a cabo en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia, debido a la guerra en Medio Oriente, continuará este sábado con la práctica libre 3 y la clasificación, que están programadas para la 1:30 y las 5 de la madrugada respectivamente.