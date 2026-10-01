La Selección argentina prepara la despedida de Lionel Messi con un regalo muy especial

Ya para el choque subsiguiente, el Monumental estará repleto y se esperan cerca de 86 mil personas para la despedida de Messi. El partido será ante Benin el martes 6 de octubre a partir de las 20:00 y cerrará la triple fecha FIFA para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Para la última función de Messi con la camiseta argentina, tras más de 21 años de historia juntos, se utilizará una camiseta especial, de la marca propia que tiene el astro rosarino. La camiseta “elimina” los bastones celestes y blancos para, en cambio, presentarse con una franja blanca ancha rodeada de otras dos celestes, emulando la bandera. En el medio, se puede ver el sol de mayo texturado.

La Selección argentina y Adidas difundieron un emotivo video en el que los jugadores despiden al capitán y con una pequeña dedicatoria firman una camiseta que le será entregada en el partido del martes 6 ante Benín.

Las Palabras de la Scaloneta para LEO MESSI en días previos a su despedida de la @Argentina ! @adidasfootball !



Le entregaran a Leo una camiseta firmada por todos los jugadores con una pequeña dedicatoria! pic.twitter.com/1zV4VENROm — KING MESSI 10 (@messi10_rey) October 1, 2026

Cuándo llega Messi para despedirse de la Selección argentina

En tanto, Nicolás Otamendi también se sumará al plantel de Scaloni recién para la última fecha de los tres amistosos jugados por Argentina.

El defensor central de 38 años, con actualidad en River, ya se retiró del combinado nacional y tendrá su última función ante el público en el Monumental.