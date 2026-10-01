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Amistosos internacionales

La Selección argentina prepara la despedida de Lionel Messi con un regalo muy especial

La Selección argentina goleó a Bolivia en el primero de los tres amistosos que tiene el equipo de Lionel Scaloni y enfrentará a Burkina Faso y luego a Benín, en la despedida de Messi

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Scaloni ya prepara los partidos con Burkina Faso y Benín.

Scaloni ya prepara los partidos con Burkina Faso y Benín.

La Selección argentina goleó a Bolivia por 4 a 0 en el primero de los tres amistosos que tiene el equipo de Lionel Scaloni en la fecha FIFA y ahora, enfrentará a Burkina Faso (3 de octubre) y Benín (6 de octubre 10), en lo que será el último encuentro de Lionel Messi con la camiseta “Albiceleste”.

La delegación argentina volvió a Buenos Aires inmediatamente después del encuentro que se disputó en Córdoba y continuará con los trabajos en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza. El próximo partido será el sábado 3 de octubre a partir de las 21:00 en el estadio Monumental, ante Burkina Faso y Scaloni seguramente realizará variantes en el once inicial.

La Selección argentina volvió a Ezeiza y se entrenó pensando en el próximo partido y la posterior despedida de Messi.

La Selección argentina volvió a Ezeiza y se entrenó pensando en el próximo partido y la posterior despedida de Messi.

Para ese encuentro, nuevamente el aforo estará reducido al 50%, como sucedió esta noche en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Esto es consecuencia de una sanción que la FIFA impuso a la Argentina a raíz de cantos racistas y comportamientos inadecuados de los hinchas durante algunos partido del Mundial.

Ya para el choque subsiguiente, el Monumental estará repleto y se esperan cerca de 86 mil personas para la despedida de Messi. El partido será ante Benin el martes 6 de octubre a partir de las 20:00 y cerrará la triple fecha FIFA para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Para la última función de Messi con la camiseta argentina, tras más de 21 años de historia juntos, se utilizará una camiseta especial, de la marca propia que tiene el astro rosarino. La camiseta “elimina” los bastones celestes y blancos para, en cambio, presentarse con una franja blanca ancha rodeada de otras dos celestes, emulando la bandera. En el medio, se puede ver el sol de mayo texturado.

La Selección argentina y Adidas difundieron un emotivo video en el que los jugadores despiden al capitán y con una pequeña dedicatoria firman una camiseta que le será entregada en el partido del martes 6 ante Benín.

Cuándo llega Messi para despedirse de la Selección argentina

En tanto, Nicolás Otamendi también se sumará al plantel de Scaloni recién para la última fecha de los tres amistosos jugados por Argentina.

El defensor central de 38 años, con actualidad en River, ya se retiró del combinado nacional y tendrá su última función ante el público en el Monumental.

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