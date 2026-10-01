San José se pone a punto para una nueva remporada de la Liga Nacional femenina de Basquet

El equipo femenino del Club Unión Deportiva San José afrontará por segunda temporada consecutiva la Liga Nacional femenina de Básquetbol.
Unión Deportiva San José afrontará por segunda temporada consecutiva la Liga Nacional femenina de Básquetbol.
El equipo femenino del Club Unión Deportiva San José afrontará por segunda temporada consecutiva la Liga Nacional femenina de Básquetbol.
Con la mira en el debut que será el sábado 10 de octubre como locales frente a Sociedad Española de San Luis, el conjunto mendocino trabaja a las órdenes del coach Facundo Di Nasso y con el objetivo de mejorar la campaña del año pasado cuando llegó a cuartos de final.
Con mayoría de jugadoras locales el plantel promedia entre 19 y 20 años de edad y encara el inicio de la competencia tras completar una exigente pretemporada: "Las chicas se entrenan muy bien, son todas muy profesionales así que las expectativas son bastante altas. A nivel nacional yo creo que estamos bien, para pelear de mitad de tabla para arriba", dijo Di Nasso.
"A pesar de la juventud del grupo, la dedicación y el profesionalismo del trabajo diario sostienen altas expectativas competitivas a nivel nacional", agregó.
En el mismo tono Natacha Pérez, una de las referentes del equipo, destacó: "Estamos contentas de poder representar a Mendoza desde San José y con muchas ganas de empezar. Hace dos meses que estamos en pretemporada así que estamos con ansiedad y ganas de empezar"
Nacha resaltó la posibilidad de competir en la máxima categoría nacional representando a San José y a la provincia: "No todas tenemos la posibilidad de jugar una liga en nuestra provincia, en nuestro club y de poder compartirlo con las más chicas... así es que lo quiero disfrutar a morir".
La primera competencia de la temporada 2026/27 comenzará el 10 de octubre y contará con 20 equipos distribuidos en 2 zonas. La fase regular se extenderá hasta el 6 de diciembre y otorgará 12 lugares para los cuadrangulares semifinales.
La competencia se disputará bajo el sistema de todos contra todos dentro de cada zona, en partidos de ida y vuelta. Una vez finalizada esta instancia, los 4 mejores de cada grupo avanzarán a los cuadrangulares semifinales.
En total serán 12 los equipos que accederán a los cuadrangulares semifinales. Los primeros de cada zona tendrán la ventaja de organizar las respectivas sedes y, posteriormente, los tres ganadores de esos cuadrangulares junto al mejor segundo se clasificarán al Cuadrangular Final, donde se definirá al campeón del Apertura.