San José se pone a punto para una nueva remporada de la Liga Nacional femenina de Basquet

"A pesar de la juventud del grupo, la dedicación y el profesionalismo del trabajo diario sostienen altas expectativas competitivas a nivel nacional", agregó.

En el mismo tono Natacha Pérez, una de las referentes del equipo, destacó: "Estamos contentas de poder representar a Mendoza desde San José y con muchas ganas de empezar. Hace dos meses que estamos en pretemporada así que estamos con ansiedad y ganas de empezar"

Nacha resaltó la posibilidad de competir en la máxima categoría nacional representando a San José y a la provincia: "No todas tenemos la posibilidad de jugar una liga en nuestra provincia, en nuestro club y de poder compartirlo con las más chicas... así es que lo quiero disfrutar a morir".

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional Femenina de Básqetbol

La primera competencia de la temporada 2026/27 comenzará el 10 de octubre y contará con 20 equipos distribuidos en 2 zonas. La fase regular se extenderá hasta el 6 de diciembre y otorgará 12 lugares para los cuadrangulares semifinales.

La competencia se disputará bajo el sistema de todos contra todos dentro de cada zona, en partidos de ida y vuelta. Una vez finalizada esta instancia, los 4 mejores de cada grupo avanzarán a los cuadrangulares semifinales.

Zona A: Instituto, Rocamora, Sociedad Española, San José, Hindú y Chañares.

Zona B: Obras, Unión Florida, Deportivo Berazategui, El Talar, Náutico, Ferro y Regatas San Nicolás.

Zona C: Quilmes, Peñarol, Independiente de Neuquén, El Biguá, Boca, Vélez y Unión Bahía.

En total serán 12 los equipos que accederán a los cuadrangulares semifinales. Los primeros de cada zona tendrán la ventaja de organizar las respectivas sedes y, posteriormente, los tres ganadores de esos cuadrangulares junto al mejor segundo se clasificarán al Cuadrangular Final, donde se definirá al campeón del Apertura.

Los primeros partidos de San José