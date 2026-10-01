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Reconocimiento al 10

Inédito homenaje: Messi se convertirá en el primer deportista en recibir el máximo reconocimiento de la UBA

El Consejo Superior de la UBA le otorgará su máxima distinción honorífica a Lionel Messi. El acto será en la previa del último partido del 10 con la Albiceleste

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Messi será reconocido en la previa del partido ante Benín.

Lionel Messi será reconocido en la previa del partido ante Benín.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó conceder su máximo reconocimiento honorífico a Lionel Messi, capitán de la Selección argentina. La entrega formal se realizará el próximo martes 6 de octubre en el Estadio Monumental, en el marco del partido de despedida del astro rosarino ante el seleccionado de Benín.

La distinción destaca su excelencia, humildad, perseverancia y compromiso ético al representar al país. La resolución remarca que estos valores coinciden con los principios históricos de la casa de altos estudios, honrando a quien lideró al equipo nacional en una etapa dorada marcada por la obtención de cuatro títulos consecutivos.

Messi y un homenaje que trasciende el fútbol

Según el comunicado oficial de la universidad, el reconocimiento resalta el impacto de Lionel Messi en la historia del deporte nacional. Bajo su liderazgo, el plantel conducido por Lionel Scaloni conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de lograr el subcampeonato en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, destacó que más allá de los números y las estadísticas, la institución busca reconocer a una persona humilde y embajadora de la cultura e identidad argentina.

En la misma línea, el vicerrector Emiliano Yacobitti afirmó que la distinción representa un homenaje de parte de toda la sociedad argentina hacia quien supo transmitir los valores de la camiseta nacional con coraje y respeto.

De esta manera Lionel Messi, quien el próximo martes tendrá su última función con la camiseta de la Selección argentina, se convertirá en el primer deportista en recibir la máxima distinción honorífica que concede la universidad.

La entrega del diploma está programada para el 6 de octubre, en la previa del encuentro de despedida de la Aliceleste en el estadio Monumental. Hasta el momento no se han brindado mayores detalles del acto ni el lugar preciso dentro de la jornada.

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