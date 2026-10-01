Inédito homenaje: Messi se convertirá en el primer deportista en recibir el máximo reconocimiento de la UBA

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, destacó que más allá de los números y las estadísticas, la institución busca reconocer a una persona humilde y embajadora de la cultura e identidad argentina.

En la misma línea, el vicerrector Emiliano Yacobitti afirmó que la distinción representa un homenaje de parte de toda la sociedad argentina hacia quien supo transmitir los valores de la camiseta nacional con coraje y respeto.

De esta manera Lionel Messi, quien el próximo martes tendrá su última función con la camiseta de la Selección argentina, se convertirá en el primer deportista en recibir la máxima distinción honorífica que concede la universidad.

La entrega del diploma está programada para el 6 de octubre, en la previa del encuentro de despedida de la Aliceleste en el estadio Monumental. Hasta el momento no se han brindado mayores detalles del acto ni el lugar preciso dentro de la jornada.