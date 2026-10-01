Gimnasia y Esgrima, ya salvado del descenso, luchará con sus garras por un boleto internacional

Darío Franco es el entrenador que le dio una identidad de juego a Gimnasia y Esgrima. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El fixture de Gimnasia y Esgrima para octubre

Fito Páez canta "Dios santo, qué bello abril"; y aunque ese mes quedó muy atrás, octubre también puede tener esas características. El fixture de la Liga Profesional indica que el Blanquinegro disputará cuatro partidos este mes y dos en noviembre.

Se trata de seis duelos claves para los dirigidos por Darío Franco ya que está bien ubicado en la zona de liguilla, pero son muchos equipos con poca distancia de puntos: el Grupo A está liderado por Instituto con 22, Gimnasia y Esgrima se ubica en la cuarta posición con 17 y el último clasificado (en el puesto 8) es Newell's con 16.

Fecha 11- 05/10 desde las 19 - visitante vs. Estudiantes de La Plata.

Fecha 12 - 12/10 desde las 18.30 - local vs. Newell's.

Fecha 13 - visitante vs. Vélez (sin día ni horario confirmados).

Fecha 14 - local vs. Platense (sin día ni horario confirmados).

Gimansia y Esgrima tiene grandes chances de clasificar a los playoffs en un grupo donde se sacan poca ventaja. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Así es el fixture de Gimnasia y Esgrima en noviembre

La zona de liguilla del Torneo Clausura continuará y finalizará en noviembre con dos partidos:

Fecha 15 - visitante vs. Lanús (sin día ni horario confirmados).

Fecha 16 - local vs. Independiente Rivadavia (sin día ni horario confirmados).

En cuanto a la Tabla Anual, están en el puesto 15 con 36 puntos mientras que el último clasificado a la Copa Sudamericana es Belgrano con 42; con 18 puntos en juego Gimnasia y Esgrima deberá decidir que estilo adoptará: el de galera y bastón que nos tiene históricamente acostumbrado, o continuará sacando las garras para llevar al Lobo a lo más alto.