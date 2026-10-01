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El Lobo va por todo

Gimnasia y Esgrima, ya salvado del descenso, luchará con sus garras por un boleto internacional

El temor del descenso es cosa del pasado, es por eso que ahora Gimnasia y Esgrima apunta a los playoffs del Torneo Clausura y a la Sudamericana

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Agustín Módica representa la garra de los hinchas de Gimnasia y Esgrima.

Agustín Módica representa la garra de los hinchas de Gimnasia y Esgrima.

El fantasma de cada equipo que asciende a la Primera es no dar la talla, no estar a la altura y, que tras una serie de eventos desafortunados, caer en el pozo que todos quieren evitar: luchar por no descender. No obstante, después de un Apertura a los tropezones, Gimnasia y Esgrima aprendió que para quedarse debía sacar sus garras.

Aunque los puntos sumados en la primera etapa no fueron suficientes para clasificar a los playoffs (fueron 19 y el último clasificado alcanzó los 21), representaron un colchón significativo para que en el Torneo Clausura pudiera seguir aumentando el caudal y dejar la zona roja en el olvido.

Ahora, ya con el objetivo logrado, las metas cambiaron y el Mensana irá por la clasificación a los octavos del torneo mientras que - Tabla Anual mediante - se permite soñar con sacar el pasaporte para disputar la Copa Sudamericana.

Dar&iacute;o Franco es el entrenador que le dio una identidad de juego a Gimnasia y Esgrima.

Darío Franco es el entrenador que le dio una identidad de juego a Gimnasia y Esgrima.

El fixture de Gimnasia y Esgrima para octubre

Fito Páez canta "Dios santo, qué bello abril"; y aunque ese mes quedó muy atrás, octubre también puede tener esas características. El fixture de la Liga Profesional indica que el Blanquinegro disputará cuatro partidos este mes y dos en noviembre.

Se trata de seis duelos claves para los dirigidos por Darío Franco ya que está bien ubicado en la zona de liguilla, pero son muchos equipos con poca distancia de puntos: el Grupo A está liderado por Instituto con 22, Gimnasia y Esgrima se ubica en la cuarta posición con 17 y el último clasificado (en el puesto 8) es Newell's con 16.

  • Fecha 11- 05/10 desde las 19 - visitante vs. Estudiantes de La Plata.
  • Fecha 12 - 12/10 desde las 18.30 - local vs. Newell's.
  • Fecha 13 - visitante vs. Vélez (sin día ni horario confirmados).
  • Fecha 14 - local vs. Platense (sin día ni horario confirmados).

Gimansia y Esgrima tiene grandes chances de clasificar a los playoffs en un grupo donde se sacan poca ventaja.

Gimansia y Esgrima tiene grandes chances de clasificar a los playoffs en un grupo donde se sacan poca ventaja.

Así es el fixture de Gimnasia y Esgrima en noviembre

La zona de liguilla del Torneo Clausura continuará y finalizará en noviembre con dos partidos:

  • Fecha 15 - visitante vs. Lanús (sin día ni horario confirmados).
  • Fecha 16 - local vs. Independiente Rivadavia (sin día ni horario confirmados).

En cuanto a la Tabla Anual, están en el puesto 15 con 36 puntos mientras que el último clasificado a la Copa Sudamericana es Belgrano con 42; con 18 puntos en juego Gimnasia y Esgrima deberá decidir que estilo adoptará: el de galera y bastón que nos tiene históricamente acostumbrado, o continuará sacando las garras para llevar al Lobo a lo más alto.

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