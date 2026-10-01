Lionel Scaloni, satisfecho y más cerca de continuar en la Selección argentina tras la goleada a Bolivia

“Me gusta cómo afrontan los partidos los futbolistas que hace rato están acá. Vienen con ganas, todos han demostrado querer estar, vienen con una sensación de alegría acá y lo demuestran cuando salen a la cancha”, precisó el entrenador quien durante la semana reconoció que están avanzadas las conversaciones para firmar su continuidad al frente del equipo.

Cortitas de Scaloni en el Kempes

"Fue muy lindo ver a tantos chicos disfrutar y cantar el himno como un jugador más".

"A los chicos que vienen a la Selección les pedimos que hagan lo que hacen en sus clubes. A Leo Flores le pedimos lo mismo, y tenemos que cuidarlo, porque él como Franco (Mastantuono) son chicos y hay que cuidar esos talentos".

"Seguimos siendo una Selección competitiva. Les dije a los chicos que me sentía orgulloso de que quieran estar".

Scaloni ya hizo debutar a 70 jugadores en la Selección argentina

En cuanto a los debut de varios juveniles, remarcó: “Para cualquier entrenador, hacer debutar a un jugador es algo ilusionante. Pero para un entrenador de una Selección es todavía aún más. Se nota en la cara de los chicos cuando van a entrar, todo lo que genera jugar con esta camiseta”.

Por otro lado, valoró el momento histórico de la Selección argentina: “Es el momento ideal para estos chicos, que tengan sus convocatorias. Pasó antes de que jugar con esta camiseta no era tan fácil, y ahora es un buen momento para que saquen su potencial. El orgullo del debut no te lo olvidás más”.