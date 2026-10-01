Lionel Scaloni, satisfecho y más cerca de continuar en la Selección argentina tras la goleada a Bolivia

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó que “el equipo tiene una identidad” y la respetarán “juegue quien juegue”, de cara al nuevo ciclo ya sin Lionel Messi.
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó que “el equipo tiene una identidad” y la respetarán “juegue quien juegue”
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó que “el equipo tiene una identidad” y la respetarán “juegue quien juegue”, de cara al nuevo ciclo ya sin Lionel Messi.
Luego del triunfo por 4 a 0 frente a Bolivia y en la era que se inicia “post Messi, Scaloni remarcó que “Leo es irremplazable” y explicó: “Nosotros buscaremos la manera de jugar igual, con el mismo sentido, a través de la pelota, dar pases, de llegar al arco”.
En conferencia de prensa, el DT argentino destacó: “Esto es una cuestión más allá de quien esté. El desafío es seguir jugando de esta manera. y que los llamados a la causa entiendan que esa es la manera de jugar”. A su vez, Scaloni dejó en claro que el equipo hizo “un partido completo”.
“Me gusta cómo afrontan los partidos los futbolistas que hace rato están acá. Vienen con ganas, todos han demostrado querer estar, vienen con una sensación de alegría acá y lo demuestran cuando salen a la cancha”, precisó el entrenador quien durante la semana reconoció que están avanzadas las conversaciones para firmar su continuidad al frente del equipo.
"Fue muy lindo ver a tantos chicos disfrutar y cantar el himno como un jugador más".
"A los chicos que vienen a la Selección les pedimos que hagan lo que hacen en sus clubes. A Leo Flores le pedimos lo mismo, y tenemos que cuidarlo, porque él como Franco (Mastantuono) son chicos y hay que cuidar esos talentos".
"Seguimos siendo una Selección competitiva. Les dije a los chicos que me sentía orgulloso de que quieran estar".
En cuanto a los debut de varios juveniles, remarcó: “Para cualquier entrenador, hacer debutar a un jugador es algo ilusionante. Pero para un entrenador de una Selección es todavía aún más. Se nota en la cara de los chicos cuando van a entrar, todo lo que genera jugar con esta camiseta”.
Por otro lado, valoró el momento histórico de la Selección argentina: “Es el momento ideal para estos chicos, que tengan sus convocatorias. Pasó antes de que jugar con esta camiseta no era tan fácil, y ahora es un buen momento para que saquen su potencial. El orgullo del debut no te lo olvidás más”.