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Videos: Lautaro, Nico Paz y Cuti Romero, los goleadores de la Selección argentina

Lautaro Martínez, Nicolás Paz y Cuti Romero convirtieron para el 3-0 de la Selección argentina ante Bolivia en el Mario Alberto Kempes

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lautaro Martínez abrió el marcador para la Selección argentina en el Kempes.

Lautaro Martínez abrió el marcador para la Selección argentina en el Kempes.

La Selección argentina dominó la pelota y metió a Bolivia contra su arco. Pasaron 19 minutos para que esa supremacía pudiese traducirse en el marcador. Lautaro Martínez, que anotó el último gol de la Albiceleste (ante Inglaterra en el Mundial), convirtió el primero de la era post Messi.

El Toro recibió un pase de Alexis Mac Allister y, tras una recepción que lo obligó a perder un tiempo, enganchó desde la izquierda al centro y sacó un derechazo cruzado que se metió sobre el palo izquierdo de Guillermo Viscarra.

Nicolás Paz puso el 2-0 para la Albiceleste. El reloj marcaba la primera media hora de juego cuando el futbolista del Como de Italia aumentó diferencias en el marcador.

El surgido de la cantera del Real Madrid tiró una diagonal del centro hacia afuera y recibió la gran asistencia de Exequiel Palacios. De primera y a la carrera, la picó de zurda ante la salida de un desesperado Viscarra.

Cuti Romero estrenó su capitanía con un gol

A los nueve minutos de la segunda etapa Cristian Romero, quien hizo su estreno como capitán de la Selección argentina, puso el 3-0 en su Córdoba natal.

Un tiro libre desde el sector izquierdo del ataque de la Albiceleste, proveniente del botín zurdo de Nico Paz, concectó con la cabeza del Cuti. El cordobés recibió la ovación de los hinchas presentes a 10 años de su estreno en la Primera de Belgrano.

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