Videos: Lautaro, Nico Paz y Cuti Romero, los goleadores de la Selección argentina

El surgido de la cantera del Real Madrid tiró una diagonal del centro hacia afuera y recibió la gran asistencia de Exequiel Palacios. De primera y a la carrera, la picó de zurda ante la salida de un desesperado Viscarra.

Cuti Romero estrenó su capitanía con un gol

A los nueve minutos de la segunda etapa Cristian Romero, quien hizo su estreno como capitán de la Selección argentina, puso el 3-0 en su Córdoba natal.

Un tiro libre desde el sector izquierdo del ataque de la Albiceleste, proveniente del botín zurdo de Nico Paz, concectó con la cabeza del Cuti. El cordobés recibió la ovación de los hinchas presentes a 10 años de su estreno en la Primera de Belgrano.