Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras su triunfo ante Bolivia

Este encuentro servirá como antesala de lo que promete ser un hito inolvidable para la historia del fútbol mundial: el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Albiceleste. El 10 tendrá su despedida el 6 de octubre, en el Monumental, ante Benín.

El mano a mano ante Burkina Faso marcará el regreso del seleccionado al estadio Monumental ante más de 80.000 espectadores. Para Lionel Scaloni, la cita representa una oportunidad fundamental para dar rodaje a las figuras consagradas y para seguir observando a las jóvenes promesas.

Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección argentina el próximo martes.

La expectativa del público, sin embargo, ya apunta indefectiblemente a lo que ocurrirá pocos días después. El fixture indica que el martes 6 de octubre a las 20, la Selección argentina jugará contra Benín en Núñez. Ese compromiso albergará el único partido de la ventana en el que participará Lionel Messi y funcionará como la despedida definitiva del 10 vistiendo la camiseta de la Albiceleste.

El cronograma de la Selección argentina

Durante la actual fecha FIFA, la Selección argentina jugará dos nuevos amistosos: