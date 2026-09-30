Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras su triunfo ante Bolivia

La Selección argentina le ganó a Bolivia en el primer partido post Mundial 2026. De la mano de un Lionel Scaloni que tiene todo encaminado para su renovación, la Albiceleste comenzó un nuevo ciclo de cara a la Copa del Mundo del 2030.
Luego del triunfo ante Bolivia en el Mario Alberto Kempes, la Selección argentina se prepara para su nuevo compromiso en la fecha FIFA
La Selección argentina le ganó a Bolivia en el primer partido post Mundial 2026. De la mano de un Lionel Scaloni que tiene todo encaminado para su renovación, la Albiceleste comenzó un nuevo ciclo de cara a la Copa del Mundo del 2030.
El calendario del seleccionado nacional continuará con dos partidos en el estadi Monumental. El primero de ellos será el sábado ante Burkina Faso. El martes, ante Benín en el mismo escenario, se dará la despedida de Lionel Messi.
La Selección argentina de Lionel Scaloni se prepara para saltar nuevamente a la cancha en el Estadio Monumental este sábado 3 de octubre desde las 21. Tras el compromiso ante Bolivia en Córdoba, la Albiceleste recibirá a Burkina Faso en el segundo choque de la fecha FIFA.
Este encuentro servirá como antesala de lo que promete ser un hito inolvidable para la historia del fútbol mundial: el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Albiceleste. El 10 tendrá su despedida el 6 de octubre, en el Monumental, ante Benín.
El mano a mano ante Burkina Faso marcará el regreso del seleccionado al estadio Monumental ante más de 80.000 espectadores. Para Lionel Scaloni, la cita representa una oportunidad fundamental para dar rodaje a las figuras consagradas y para seguir observando a las jóvenes promesas.
La expectativa del público, sin embargo, ya apunta indefectiblemente a lo que ocurrirá pocos días después. El fixture indica que el martes 6 de octubre a las 20, la Selección argentina jugará contra Benín en Núñez. Ese compromiso albergará el único partido de la ventana en el que participará Lionel Messi y funcionará como la despedida definitiva del 10 vistiendo la camiseta de la Albiceleste.
Durante la actual fecha FIFA, la Selección argentina jugará dos nuevos amistosos: