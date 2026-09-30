Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Fútbol

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras su triunfo ante Bolivia

Luego del triunfo ante Bolivia en el Mario Alberto Kempes, la Selección argentina se prepara para su nuevo compromiso en la fecha FIFA

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Selección argentina le ganó a Bolivia y se prepara para sus dos próximos amistosos.

La Selección argentina le ganó a Bolivia y se prepara para sus dos próximos amistosos.

La Selección argentina le ganó a Bolivia en el primer partido post Mundial 2026. De la mano de un Lionel Scaloni que tiene todo encaminado para su renovación, la Albiceleste comenzó un nuevo ciclo de cara a la Copa del Mundo del 2030.

El calendario del seleccionado nacional continuará con dos partidos en el estadi Monumental. El primero de ellos será el sábado ante Burkina Faso. El martes, ante Benín en el mismo escenario, se dará la despedida de Lionel Messi.

Lautaro Mart&iacute;nez abri&oacute; el marcador en el triunfo de la Selecci&oacute;n argentina ante Bolivia.

Lautaro Martínez abrió el marcador en el triunfo de la Selección argentina ante Bolivia.

La Selección argentina y los partidos que se vienen

La Selección argentina de Lionel Scaloni se prepara para saltar nuevamente a la cancha en el Estadio Monumental este sábado 3 de octubre desde las 21. Tras el compromiso ante Bolivia en Córdoba, la Albiceleste recibirá a Burkina Faso en el segundo choque de la fecha FIFA.

Este encuentro servirá como antesala de lo que promete ser un hito inolvidable para la historia del fútbol mundial: el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Albiceleste. El 10 tendrá su despedida el 6 de octubre, en el Monumental, ante Benín.

El mano a mano ante Burkina Faso marcará el regreso del seleccionado al estadio Monumental ante más de 80.000 espectadores. Para Lionel Scaloni, la cita representa una oportunidad fundamental para dar rodaje a las figuras consagradas y para seguir observando a las jóvenes promesas.

Lionel Messi tendr&aacute; su despedida de la Selecci&oacute;n argentina el pr&oacute;ximo martes.

Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección argentina el próximo martes.

La expectativa del público, sin embargo, ya apunta indefectiblemente a lo que ocurrirá pocos días después. El fixture indica que el martes 6 de octubre a las 20, la Selección argentina jugará contra Benín en Núñez. Ese compromiso albergará el único partido de la ventana en el que participará Lionel Messi y funcionará como la despedida definitiva del 10 vistiendo la camiseta de la Albiceleste.

El cronograma de la Selección argentina

Durante la actual fecha FIFA, la Selección argentina jugará dos nuevos amistosos:

  • Sábado 3 de octubre - vs. Burkina Faso - 21hs - estadio Monumental
  • Martes 5 de octubre - vs. Benín - 20hs - estadio Monumental

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas