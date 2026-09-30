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La sorprendente unión entre Anne Hathaway y Lionel Messi: "Es un puente hacia tantas cosas maravillosas"

En plena promoción de su nueva película, la actriz Anne Hathaway reveló cómo Lionel Messi ayudó a su hijo a vencer la timidez

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi fue protagonista de una anécdota contada por la actriz.

Lionel Messi fue protagonista de una anécdota contada por la actriz.

El fervor y la admiración por Lionel Messi no entienden de fronteras ni de ámbitos, alcanzando incluso a las principales figuras del cine internacional. En las vísperas de lo que será la despedida oficial del capitán de la Selección argentina, Anne Hathaway se sumó a las muestras de afecto hacia el futbolista.

Durante un reportaje otorgado en el marco de la gira promocional de Verity - el thriller psicológico basado en la obra de Colleen Hoover que la actriz de Batman: el Caballero de la Noche asciende coprotagoniza junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett -, la artista estadounidense se refirió a su cercano vínculo con el público argentino y detalló una vivencia personal protagonizada por su pequeño hijo para graficar el fenómeno global que rodea al ídolo deportivo.

Anne Hathaway es una de las actrices m&aacute;s importantes de Hollywood.

Anne Hathaway es una de las actrices más importantes de Hollywood.

La anécdota del hijo de Anne Hathaway y el poder de Lionel Messi para romper el hielo

Según relató la propia protagonista, la figura del astro rosarino funcionó como el elemento perfecto para que su hijo pudiera superar la timidez e iniciar una conversación con otro niño.

La interacción comenzó cuando el pequeño le preguntó a su nuevo compañero: "¿Te gusta Messi?". Ante la respuesta afirmativa, el hijo de la estrella de Hollywood reafirmó su entusiasmo al exclamar "Me encanta Messi", un gesto de complicidad inmediata que Hathaway resumió entre risas: "Y entonces fueron mejores amigos".

Al profundizar sobre la escena, la actriz analizó la dificultad que suelen tener los más jóvenes para sociabilizar en entornos desconocidos y cómo el fútbol actúa como un lenguaje universal.

"Los chicos pueden ser tímidos alrededor de otros. Y son solo niños. No saben de qué hablar", reflexionó para poner en contexto la importancia de contar con un referente o un tema en común que facilite la integración entre sus pares.

Para concluir el relato, la periodista definió la "magia" que genera la sola mención del astro argentino en cualquier parte del mundo. Refiriéndose al rosarino como un elemento de unión capaz de trascender idiomas o culturas, Hathaway sentenció con admiración sobre el capitán de la Albiceleste: "Sí, lo es. Es un puente hacia tantas cosas. Un puente para tantas cosas maravillosas".

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