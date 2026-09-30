La sorprendente unión entre Anne Hathaway y Lionel Messi: "Es un puente hacia tantas cosas maravillosas"

La interacción comenzó cuando el pequeño le preguntó a su nuevo compañero: "¿Te gusta Messi?". Ante la respuesta afirmativa, el hijo de la estrella de Hollywood reafirmó su entusiasmo al exclamar "Me encanta Messi", un gesto de complicidad inmediata que Hathaway resumió entre risas: "Y entonces fueron mejores amigos".

Al profundizar sobre la escena, la actriz analizó la dificultad que suelen tener los más jóvenes para sociabilizar en entornos desconocidos y cómo el fútbol actúa como un lenguaje universal.

"Los chicos pueden ser tímidos alrededor de otros. Y son solo niños. No saben de qué hablar", reflexionó para poner en contexto la importancia de contar con un referente o un tema en común que facilite la integración entre sus pares.

Para concluir el relato, la periodista definió la "magia" que genera la sola mención del astro argentino en cualquier parte del mundo. Refiriéndose al rosarino como un elemento de unión capaz de trascender idiomas o culturas, Hathaway sentenció con admiración sobre el capitán de la Albiceleste: "Sí, lo es. Es un puente hacia tantas cosas. Un puente para tantas cosas maravillosas".