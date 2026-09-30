Walter Samuel definió su futuro y Lionel Scaloni se refirió al ex defensor: "Eso habla de lo grande que es"

Además de ser importantísimo, es mi amigo. Además de ser importantísimo, es mi amigo.

El entrenador campeón del mundo no reveló si el ex defensor tiene definido su futuro: "Quiero lo mejor, si él quiere en algún momento tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer. Él tiene las puertas abiertas, pero no tengo novedades. No va a haber problemas si es así. Sería una pérdida importantísima, ya veremos si no está".

No obstante, Walter Samuel si sabe qué quiere para 2027.

Pablo Aimar, Lionel Scaloni y Walter Samuel: estandartes de la Selección argentina.

El futuro de Walter Samuel lejos de la Selección

Tras ocho años como una pieza fundamental en la estructura del cuerpo técnico nacional, Walter Samuel le pondrá fin a su etapa en la Selección argentina. El próximo 30 de diciembre, fecha en la que vence su contrato con la AFA, el ex futbolista cerrará su ciclo para dar el salto como entrenador principal a partir de 2027, con la mirada puesta en el fútbol europeo.

La partida de Samuel constituye la primera baja confirmada dentro del grupo de trabajo que lidera el conjunto albiceleste. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya fue notificado sobre la decisión del exfutbolista de no continuar ligado a la institución en el nuevo año.

Además, la resolución es definitiva y no está condicionada por lo que determine Lionel Scaloni respecto a su propia continuidad al frente del equipo.

Walter Samuel tuvo que reemplazar a Lionel Scaloni como DT en la Selección en la Copa América 2024.

El trabajo de Walter Samuel dentro de la Albiceleste

En la Copa América 2024 debió dirigir al equipo desde el banco ante Perú por la sanción que la Conmebol le impuso a Scaloni, y en noviembre de ese mismo año ocupó la conferencia de prensa tras otro enfrentamiento frente al conjunto peruano en La Bombonera.

Como parte del cuerpo técnico conquistó cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. El recorrido se completa con el tercer puesto obtenido en la Copa América 2019 y el subcampeonato en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El camino de Samuel hacia el buzo de DT principal comenzó a gestarse luego de colgar los botines en 2016. En 2017 sumó sus primeras experiencias al integrarse a los cuerpos técnicos de Stefano Pioli en el Inter de Milán y de Pierluigi Tami en el FC Lugano de Suiza.

Su desembarco en la Selección se produjo en agosto de 2018, cuando se incorporó durante el interinato de Scaloni tras la salida de Jorge Sampaoli.

A sus 48 años, apoyado en el recorrido internacional cosechado tanto en su etapa de jugador como en el banco Albiceleste, Samuel dedicará los próximos meses a continuar con su formación técnica para asumir, a partir de 2027, la conducción de un club en el continente europeo.