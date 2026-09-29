Gustavo Alfaro, el cazador de utopías imposibles, anunció la fecha de su retiro

Respecto al motivo de su elección y al cierre de su carrera, Gustavo Alfaro o fue categórico sobre su compromiso con la Alnbirroja: “Este va a ser mi último trabajo y yo elegí Paraguay, por todo lo que viví, por todo lo anterior que me dio”.

En su mensaje, el Lechuga también dedicó palabras hacia su entorno personal y repasó las emociones vividas con el plantel durante la Eliminatoria y la máxima cita mundialista: “Le agradezco a mi familia más que nada, porque vengo corriéndoles el arco hace mucho tiempo. Les digo que este es el último, es el último, pero todo lo que vivimos con Paraguay desde que llegamos, el proceso de Eliminatorias y lo que vivimos en el Mundial. Yo sentía que todavía había muchas cosas por hacer”.

Con la firma de este nuevo contrato, Alfaro preparará al equipo para el próximo certamen mundialista, al cual la Albirroja ya se encuentra clasificada por ser una de las selecciones anfitrionas. Debido a esta condición, afrontará las Eliminatorias sin la obligación de finalizar en los puestos de clasificación.

Desde su asunción a mediados de 2024, el entrenador argentino dirigió un total de 24 partidos en la Selección de Paraguay, cosechando 11 victorias, siete empates y seis derrotas. Su gestión devolvió al conjunto guaraní a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia y lo depositó entre los mejores 16 equipos del planeta.