El personal docente y no docente de las universidades públicas de todo el país -entre ellas la UNCuyo- comenzará este miércoles un nuevo paro de actividades, esta vez por 72 horas. Es porque el gobierno nacional lleva más de 330 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y este 30 de septiembre vence el plazo fijado por la Justicia para dar cumplimiento a esa norma.
Paro de 72 horas en la UNCuyo: docentes y no docentes de universidades públicas inician una nueva medida
La medida de fuerza, que arranca este miércoles 30, afectará el dictado de clases en los colegios de la UNCuyo y en las casas de altos estudios de todo el país
La medida de fuerza -que también incluye a los 6 colegios secundarios y a la primaria de la UNCuyo- cuenta con la adhesión de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del resto de las casas de altos estudios nacionales en reclamo de la aplicación inmediata de la legislación que afecta el presupuesto de las universidades. Además piden una recomposición salarial del 33,4%.
Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), su secretaria general, Laura Carboni, afirmó que no han registrado contactos con funcionarios del Poder Ejecutivo ni expectativas de cumplimiento respecto a la aplicación de la ley.
En ese contexto, la dirigencia gremial hizo referencia a la resolución del juez federal Diego Martín Cormick, quien intimó al gobierno nacional a hacer efectiva la medida cautelar que exige el pago correspondiente antes del 30 de septiembre. Desde los sindicatos indicaron que, aunque circularon versiones sobre una apelación gubernamental, la presentación formal aún no fue radicada y advirtieron sobre la acumulación de multas por incumplimiento en caso de no concretarse el pago.
Hasta el momento, los trabajadores del sector no han percibido incrementos salariales adicionales, más allá del 3% previsto para octubre sobre los haberes de septiembre, mientras continúan paralizadas las mesas de negociación paritaria.
Marcha federal de personal docente y no docente
A la par del cese de actividades, distintas unidades académicas impulsarán este miércoles medidas abiertas a la sociedad.
El paro de 72 horas fue convocada por las federaciones Conadu y Conadu Histórica, articulada con los planes de lucha que llevan adelante la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), Aduba, Apuba, Feduba y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
El reclamo por el financiamiento del sistema universitario nacional se inició a fines del año pasado mediante presentaciones cautelares impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ante la falta de transferencia de partidas por parte del Ejecutivo.
El conjunto de protestas de esta semana funcionará como la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el jueves 15 de octubre.
En pocas palabras
- Paro de 72 horas: docentes y no docentes universitarios inician medida de fuerza este miércoles 30 de septiembre.
- Reclamo salarial y financiamiento: exigen recomposición del 33,4% y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
- Medidas de fuerza: la huelga afecta a colegios y facultades de la UNCuyo y el resto de las universidades nacionales, con una marcha federal prevista.