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Con tres equipos de Amebal se disputa en Torneo Nacional B de Clubes de handball en San Luis

Representando a Amebal, Club Mendoza de Regatas, Municipalidad de Maipú y UNCuyo, juegan la 20ª edición del Torneo Nacional B de Clubes

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
UNCuyo es uno de los tres representantes de Amebal en el Torneo Nacional B de Clubes y suma un triunfo y un empate en San Luis.

UNCuyo es uno de los tres representantes de Amebal en el Torneo Nacional B de Clubes y suma un triunfo y un empate en San Luis.

Con tres equipos mendocinos de Amebal, se está disputando en la ciudad de San Luis la 20° edición del Torneo Nacional B de Clubes Adultos en femenino y masculino de handball. El certamen tiene una convocatoria de 32 equipos, en representación de 17 asociaciones y Federaciones afiliadas a la Confederación Argentina de Handball (CAH).

En femenino está compitiendo Club Mendoza de Regatas, que acumula una victoria y una derrota; y en masculino están Municipalidad de Maipú (2 triunfos) y la UNCuyo (una victoria y un empate). Este torneo dará dos ascensos al Torneo Nacional A de la temporada 2027, de donde descenderán otros dos equipos.

Las chicas del Club Mendoza de Regatas son las &uacute;nicas mendocinas que juegan la rama femenina del Nacional B de Clubes en San Luis.

Las chicas del Club Mendoza de Regatas son las únicas mendocinas que juegan la rama femenina del Nacional B de Clubes en San Luis.

Tres clubes de Amebal buscando el ascenso al Torneo Nacional A de handball

El torneo se está jugando en el Campus de la Universidad de La Punta, en el Polideportivo Pedro Presti y en Club Atlético Huracán de San Luis.

En femenino, Club Mendoza de Regatas superó por la 1ra fecha de la zona D a La Cantera (Mar del Plata) 21 a15 y en la 2° fecha las chicas mendocinas perdieron frente a SAG de Villa Ballester (Bs.As) 30 a 11.

Los varones de UNCuyo le ganaron 39 a 30 a Escuela Municipal de Cipolletti (Río Negro) y en la 2da ronda igualaron 36 a 36 con Club Talleres Porvenir de Santa Fe.

Municipalidad de Maip&uacute; marcha invicto, con dos triunfos y sue&ntilde;a con el Ascenso al Nacional A de Clubes de handball.

Municipalidad de Maipú marcha invicto, con dos triunfos y sueña con el Ascenso al Nacional A de Clubes de handball.

El equipo masculino de Municipalidad de Maipú ganó en sus dos presentaciones por la zona A porque superó a los locales Universidad de la Punta 27 a 26 y luego a Escuela Pías (Córdoba) 34 a 23.

Este martes los maipucinos jugarán por el primer lugar de su zona frente a Argentinos Juniors y los universitarios enfrentarán a Cief de Villa María para quedar en primer lugar.

En la rama femenina, Regatas buscará la victoria frente a Peretz (de Santa Fe), para buscar la clasificación a los cuartos de final.

Fuente: Prensa Amebal

En pocas palabras

  • Handball nacional: Se disputa en San Luis el Torneo Nacional B de Clubes con 32 equipos.
  • Equipos mendocinos: Compiten Regatas (femenino), Maipú y UNCuyo (masculino) con resultados positivos.
  • Ascensos: El torneo otorga dos plazas al Nacional A y define dos descensos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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