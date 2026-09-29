Con tres equipos de Amebal se disputa en Torneo Nacional B de Clubes de handball en San Luis

En femenino, Club Mendoza de Regatas superó por la 1ra fecha de la zona D a La Cantera (Mar del Plata) 21 a15 y en la 2° fecha las chicas mendocinas perdieron frente a SAG de Villa Ballester (Bs.As) 30 a 11.

Los varones de UNCuyo le ganaron 39 a 30 a Escuela Municipal de Cipolletti (Río Negro) y en la 2da ronda igualaron 36 a 36 con Club Talleres Porvenir de Santa Fe.

Municipalidad de Maipú marcha invicto, con dos triunfos y sueña con el Ascenso al Nacional A de Clubes de handball.

El equipo masculino de Municipalidad de Maipú ganó en sus dos presentaciones por la zona A porque superó a los locales Universidad de la Punta 27 a 26 y luego a Escuela Pías (Córdoba) 34 a 23.

Este martes los maipucinos jugarán por el primer lugar de su zona frente a Argentinos Juniors y los universitarios enfrentarán a Cief de Villa María para quedar en primer lugar.

En la rama femenina, Regatas buscará la victoria frente a Peretz (de Santa Fe), para buscar la clasificación a los cuartos de final.

Fuente: Prensa Amebal