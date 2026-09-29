Con tres equipos mendocinos de Amebal, se está disputando en la ciudad de San Luis la 20° edición del Torneo Nacional B de Clubes Adultos en femenino y masculino de handball. El certamen tiene una convocatoria de 32 equipos, en representación de 17 asociaciones y Federaciones afiliadas a la Confederación Argentina de Handball (CAH).
Con tres equipos de Amebal se disputa en Torneo Nacional B de Clubes de handball en San Luis
Representando a Amebal, Club Mendoza de Regatas, Municipalidad de Maipú y UNCuyo, juegan la 20ª edición del Torneo Nacional B de Clubes
En femenino está compitiendo Club Mendoza de Regatas, que acumula una victoria y una derrota; y en masculino están Municipalidad de Maipú (2 triunfos) y la UNCuyo (una victoria y un empate). Este torneo dará dos ascensos al Torneo Nacional A de la temporada 2027, de donde descenderán otros dos equipos.
Tres clubes de Amebal buscando el ascenso al Torneo Nacional A de handball
El torneo se está jugando en el Campus de la Universidad de La Punta, en el Polideportivo Pedro Presti y en Club Atlético Huracán de San Luis.
En femenino, Club Mendoza de Regatas superó por la 1ra fecha de la zona D a La Cantera (Mar del Plata) 21 a15 y en la 2° fecha las chicas mendocinas perdieron frente a SAG de Villa Ballester (Bs.As) 30 a 11.
Los varones de UNCuyo le ganaron 39 a 30 a Escuela Municipal de Cipolletti (Río Negro) y en la 2da ronda igualaron 36 a 36 con Club Talleres Porvenir de Santa Fe.
El equipo masculino de Municipalidad de Maipú ganó en sus dos presentaciones por la zona A porque superó a los locales Universidad de la Punta 27 a 26 y luego a Escuela Pías (Córdoba) 34 a 23.
Este martes los maipucinos jugarán por el primer lugar de su zona frente a Argentinos Juniors y los universitarios enfrentarán a Cief de Villa María para quedar en primer lugar.
En la rama femenina, Regatas buscará la victoria frente a Peretz (de Santa Fe), para buscar la clasificación a los cuartos de final.
Fuente: Prensa Amebal
En pocas palabras
- Handball nacional: Se disputa en San Luis el Torneo Nacional B de Clubes con 32 equipos.
- Equipos mendocinos: Compiten Regatas (femenino), Maipú y UNCuyo (masculino) con resultados positivos.
- Ascensos: El torneo otorga dos plazas al Nacional A y define dos descensos.