Con dos mendocinos, confirmaron el plantel de la Selección argentina de hockey sobre patines para el Mundial

Los jugadores locales Lucas Martínez y Facundo Navarro forman parte del plantel que dirige el Negro José Luis Páez que buscará su séptimo título ecuménico. La nómina está conformada por diez hockistas de la vecina provincia.

Facundo Navarro intergra la Selección argentina de hockey sobre patines.

El delantero Lucas Martínez fue campeón en San Juan 2022 y también fue subcampeón del mundo en Novara 2024. Mientras que Navarro actuó en la Albiceleste en la última Copa del Mundo que se jugó en Italia.