Inicio Ovación Polideportivo hockey sobre patines
Hockey sobre patines

Con dos mendocinos, confirmaron el plantel de la Selección argentina de hockey sobre patines para el Mundial

Fue confirmado el plantel de la Selección argentina de hockey sobre patines de cara al Mundial de Paraguay. El torneo forma parte de los World Skate Games 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lucas Martínez jugará su tercer Mundial de hockey sobre patines con la Selección argentina.

Lucas Martínez jugará su tercer Mundial de hockey sobre patines con la Selección argentina.

Fue confirmado el plantel de la Selección argentina senior de varones de hockey sobre patines, de cara al Mundial de Asunción, Paraguay (tendrá lugar del 4 al 16 de octubre), con la presencia de sos jugadores mendocinos. El certamen forma parte de los World Skate Games 2026.

Los jugadores locales Lucas Martínez y Facundo Navarro forman parte del plantel que dirige el Negro José Luis Páez que buscará su séptimo título ecuménico. La nómina está conformada por diez hockistas de la vecina provincia.

Facundo Navarro intergra la Selecci&oacute;n argentina de hockey sobre patines.

Facundo Navarro intergra la Selección argentina de hockey sobre patines.

El delantero Lucas Martínez fue campeón en San Juan 2022 y también fue subcampeón del mundo en Novara 2024. Mientras que Navarro actuó en la Albiceleste en la última Copa del Mundo que se jugó en Italia.

El plantel de la Selección argentina de hockey sobre patnes para el Mundial:

Arqueros

  • Constantino Acevedo – Benfica (Portugal)
  • Juan Cruz Velázquez – HRC Monza (Italia)
  • Bautista Acevedo – Hockey Club Quévert (Francia)

Jugadores de campo

  • Facundo Navarro – Sporting (Portugal)
  • Gonzalo Romero – Sporting (Portugal)
  • Facundo Bridge – Sporting (Portugal)
  • Danilo Rampulla – Sporting (Portugal)
  • Lucas Ordóñez – CA Argentino (San Juan)
  • Ezequiel Mena – Porto (Portugal)
  • Lucas Martínez – HC Bassano (Italia)
  • Franco Platero – HC Liceo (España)
  • Matías Pascual – Igualada HC (España)

Los planteles de Senior femenino y Sub 19 masculino, con presencia mendocina

Mendoza también tiene presencia en los combinados albicelestes de Senior femenino y Sub 19 masculino. Entre las chicas figuran las hermanas Valentina y Julieta Fernández, Adriana Soto, Pilar Abaid, Natalia Jara, Paula Zeballos y Victoria Guzzo.

Y entre los pibes, que son dirigidos por el mendocino Esteban Tuco Ábalos, están dos jugadores de San Martín, Valentín Funes y Bautista Pascual y el hockista de Leonardo Murialdo Lucas Sottano.

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas