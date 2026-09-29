Con dos mendocinos, confirmaron el plantel de la Selección argentina de hockey sobre patines para el Mundial

El plantel de la Selección argentina de hockey sobre patnes para el Mundial:
Arqueros
- Constantino Acevedo – Benfica (Portugal)
- Juan Cruz Velázquez – HRC Monza (Italia)
- Bautista Acevedo – Hockey Club Quévert (Francia)
Jugadores de campo
- Facundo Navarro – Sporting (Portugal)
- Gonzalo Romero – Sporting (Portugal)
- Facundo Bridge – Sporting (Portugal)
- Danilo Rampulla – Sporting (Portugal)
- Lucas Ordóñez – CA Argentino (San Juan)
- Ezequiel Mena – Porto (Portugal)
- Lucas Martínez – HC Bassano (Italia)
- Franco Platero – HC Liceo (España)
- Matías Pascual – Igualada HC (España)
Los planteles de Senior femenino y Sub 19 masculino, con presencia mendocina
Mendoza también tiene presencia en los combinados albicelestes de Senior femenino y Sub 19 masculino. Entre las chicas figuran las hermanas Valentina y Julieta Fernández, Adriana Soto, Pilar Abaid, Natalia Jara, Paula Zeballos y Victoria Guzzo.
Y entre los pibes, que son dirigidos por el mendocino Esteban Tuco Ábalos, están dos jugadores de San Martín, Valentín Funes y Bautista Pascual y el hockista de Leonardo Murialdo Lucas Sottano.