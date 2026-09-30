Quién va a cantar el Himno en la previa de la Selección argentina-Bolivia en el Kempes

El 28 de junio de 1989, a los 19 años, se sumó a Tru-la-lá como cantante y tecladista, espacio en el que permaneció cinco años y compartió grupo con referentes como Gary y Sandro Gómez.

En 1994 marcó un hito en su carrera al crear La Barra junto a Carlos de Piano, Adrián Moyano y Víctor Miranda. Debutaron el 24 de septiembre de ese año en el Club Las Palmas y se transformaron en un pilar del cuarteto cordobés con temas como “La carta”, “Casi la mato”, “Te felicito”, “Romperé” y “Amor infiel”.

Durante ese tiempo también editó “Pepamanías” (1998) y “Pepamanías Volumen 2” (2000), además de colaborar con artistas como La Mona Jiménez, Valeria Lynch, Los Nocheros y Ulises Bueno.

La Pepa Brizuela, en su época en Tru-La-La.

En septiembre de 2025, tras 31 años de historia, La Barra se despidió con “El último baile” en Quality Arena. Poco después, el 16 de octubre de ese mismo año, Brizuela lanzó su carrera solista con “Mírame de frente” junto a Neno Aguirre, y en diciembre presentó su propia orquesta en la Plaza de la Música.

En medio de este nuevo camino solista se confirmó su presencia en el partido de la Selección argentina. Tapia lo había contactado durante un cruce entre Belgrano y River en el Kempes al que asistió como espectador.