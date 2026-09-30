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Quién va a cantar el Himno en la previa de la Selección argentina-Bolivia en el Kempes

La Selección argentina enfrentará a Bolivia en el Mario Alberto Kempes. En la previa, un artista cordobés de renombre será el encargado de entonar el Himno

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Un artista cordobés entonará el Himno en el Kempes.

Un artista cordobés entonará el Himno en el Kempes.

Javier "La Pepa" Brizuela entonará el Himno Nacional en la previa del amistoso entre la Selección argentina y Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. La convocatoria del emblemático cantante cordobés llegó tras una invitación del presidente de la AFA.

El reconocido cuartetero afrontará este desafío solista en una etapa muy especial de su vida. Tras el histórico final de La Barra, le llegó este homenaje como un regalo, nada más y nada menos que en su provincia natal.

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La Pepa Brizuela cantará el Himno en el Mario Alberto Kempes.

La Pepa Brizuela cantará el Himno en el partido de la Selección argentina

Javier Carlos "La Pepa" Brizuela nació el 12 de marzo de 1970 en Córdoba y cuenta con más de 37 años de trayectoria en la música. Sus primeros pasos los dio en bandas locales como Rombo 84, Grupo Sol, Los Chicos Alegría, Los Guapachosos y Los Pericukis.

El 28 de junio de 1989, a los 19 años, se sumó a Tru-la-lá como cantante y tecladista, espacio en el que permaneció cinco años y compartió grupo con referentes como Gary y Sandro Gómez.

En 1994 marcó un hito en su carrera al crear La Barra junto a Carlos de Piano, Adrián Moyano y Víctor Miranda. Debutaron el 24 de septiembre de ese año en el Club Las Palmas y se transformaron en un pilar del cuarteto cordobés con temas como “La carta”, “Casi la mato”, “Te felicito”, “Romperé” y “Amor infiel”.

Durante ese tiempo también editó “Pepamanías” (1998) y “Pepamanías Volumen 2” (2000), además de colaborar con artistas como La Mona Jiménez, Valeria Lynch, Los Nocheros y Ulises Bueno.

La Pepa Brizuela, en su &eacute;poca en Tru-La-La.

La Pepa Brizuela, en su época en Tru-La-La.

En septiembre de 2025, tras 31 años de historia, La Barra se despidió con “El último baile” en Quality Arena. Poco después, el 16 de octubre de ese mismo año, Brizuela lanzó su carrera solista con “Mírame de frente” junto a Neno Aguirre, y en diciembre presentó su propia orquesta en la Plaza de la Música.

En medio de este nuevo camino solista se confirmó su presencia en el partido de la Selección argentina. Tapia lo había contactado durante un cruce entre Belgrano y River en el Kempes al que asistió como espectador.

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