El Abierto del Oeste de golf 2026 se pone en marcha en el Club de Campo Mendoza

Tras un par de jornadas de práctica y del tradicional torneo en el que comparten profesionales y aficionados, la competencia en sí misma comenzará este jueves y se extenderá hasta el domingo 4 de octubre en la cancha de 18 hoyos del club anfitrión, en Guaymallén.

Unos 90 jugadores iniciarán este jueves el Abierto del Oeste de golf 2026.

Serán 90 jugadores (75 del Tour; 10 invitados y 5 de la Preclasificación) los que jugarán los 72 hoyos, bajo el sistema medal play, por una bolsa que distribuirá $60.000.000 en premios y puntos para el Orden de Mérito 2026 que después de 7 torneos jugados es encabezado por Mauro Báez de Misiones.