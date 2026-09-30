El Abierto del Oeste de golf 2026 se pone en marcha en el Club de Campo Mendoza

Con la disputa del Pro Am, comenzó en el Club de Campo Mendoza una nueva edición del Abierto del Oeste de golf correspondiente al Tour Profesional de Golf Argentino.
Comienza en el Club de Campo Mendoza una nueva edición del Abierto del Oeste de golf correspondiente al Tour Profesional de Golf Argentino.
Con la disputa del Pro Am, comenzó en el Club de Campo Mendoza una nueva edición del Abierto del Oeste de golf correspondiente al Tour Profesional de Golf Argentino.
Tras un par de jornadas de práctica y del tradicional torneo en el que comparten profesionales y aficionados, la competencia en sí misma comenzará este jueves y se extenderá hasta el domingo 4 de octubre en la cancha de 18 hoyos del club anfitrión, en Guaymallén.
Serán 90 jugadores (75 del Tour; 10 invitados y 5 de la Preclasificación) los que jugarán los 72 hoyos, bajo el sistema medal play, por una bolsa que distribuirá $60.000.000 en premios y puntos para el Orden de Mérito 2026 que después de 7 torneos jugados es encabezado por Mauro Báez de Misiones.
Los participantes del Abierto del Oeste 2026
El jueves y viernes serán las dos primeras rondas que determinarán el corte clasificatorio para los mejores 30 profesionales y quienes estén empatados en el puesto 30. Ellos serán los que jugarán el fin de semana por el título.
"Estamos muy contentos y con ganas de ver en la cancha a los mejores jugadores del país. La cancha está muy bien, como siempre, y aprovecho para felicitar al presidente del club Pablo Cabrerizo y a Luis Pablo Fourcade como capitán", destacó Lucas Sánchez, Presidente de la Federación Regional de Golf Centro y Cuyo.