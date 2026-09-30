Los Pumitas, con un mendocino, tienen plantel para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

"Nos encontramos con perfiles muy interesantes de todas las regiones del país, a los cuales citamos a distintas concentraciones. Se hizo difícil elegir a los 12 jugadores y muchos, con condiciones y méritos, han quedado afuera de la lista, pero siguen en nuestro radar", explicó quien estará a cargo de un plantel que incluye jugadores de 7 uniones de todo el país: Buenos Aires, Mendoza, Mar del Plata, Tucumán, Córdoba, Salta y Noreste.

"Siempre las expectativas son altas, pero el objetivo principal es el desarrollo de los jugadores. En este caso son muy jóvenes y, para la gran mayoría, es su primera experiencia internacional", cerró Gómez Alustiza.

Santiago Gómez Cora, head coach de Los Pumas 7s, agregó: "Siempre se busca ampliar la base de jugadores. Será una experiencia olímpica increíble para los chicos y para nosotros la oportunidad de desarrollar jugadores a temprana edad"

Plantel de Los Pumitas 7s los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026