Los Pumitas, con un mendocino, tienen plantel para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Los Pumitas, con el mendocino Gonzalo Cairo, confirmaron el plantel que representará al país en el certamen de rugby seven masculino de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026.
Los Pumitas confirmaron el plantel que representará al país en el certamen de rugby seven masculino de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026.
Los Pumitas, con el mendocino Gonzalo Cairo, confirmaron el plantel que representará al país en el certamen de rugby seven masculino de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026.
Del 31 de octubre al 13 de noviembre, en Dakar, Senegal, se llevará a cabo el evento que reunirá a deportistas menores de 18 años y Los Pumitas llegan como campeones defensores tras la medalla de oro obtenida en Buenos Aires 2018 con jugadores como Marcos Moneta, Lucio Cinti, Matteo Graziano, Ignacio Mendy y los mendocinos Juan Martín González y Julián Hernández. ambos de Marista como Cairo quien apenas tiene 17 años.
Del 1 al 3 de noviembre el conjunto argentino, dirigido técnicamente por Augusto Gómez Alustiza, compartirá en el Grupo B junto con Francia, Japón y Samoa. En tanto, el Grupo A estará integrado por Canadá, Alemania, Senegal y Sudáfrica.
"Nos encontramos con perfiles muy interesantes de todas las regiones del país, a los cuales citamos a distintas concentraciones. Se hizo difícil elegir a los 12 jugadores y muchos, con condiciones y méritos, han quedado afuera de la lista, pero siguen en nuestro radar", explicó quien estará a cargo de un plantel que incluye jugadores de 7 uniones de todo el país: Buenos Aires, Mendoza, Mar del Plata, Tucumán, Córdoba, Salta y Noreste.
"Siempre las expectativas son altas, pero el objetivo principal es el desarrollo de los jugadores. En este caso son muy jóvenes y, para la gran mayoría, es su primera experiencia internacional", cerró Gómez Alustiza.
Santiago Gómez Cora, head coach de Los Pumas 7s, agregó: "Siempre se busca ampliar la base de jugadores. Será una experiencia olímpica increíble para los chicos y para nosotros la oportunidad de desarrollar jugadores a temprana edad"