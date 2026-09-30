Mantener este simple hábito familiar hará que mejore el rendimiento de los hijos en todos los ámbitos

Pero, ¿por qué algo tan cotidiano tiene un impacto tan grande? La respuesta no está en la alimentación que hay en casa como se cree, sino en lo que ocurre alrededor. Porque esos veinte minutos diarios sin televisores ni celulares se convierten en uno de los pocos momentos del día en los que padres e hijos pueden mirarse a la cara, escucharse y compartir su día.

Compartir en familia tiene múltiples beneficios.

Esto ocurre porque hablar de lo que pasó en la escuela o de cualquier anécdota sencilla ayuda a desarrollar el lenguaje, la comunicación y las habilidades sociales que luego se aplican directamente en el aula.

Además, la investigación aporta un dato clave: la calidad del menú importa mucho menos que el hecho de compartir tiempo juntos. No hace falta cocinar platos elaborados ni cenas altamente saludables porque hasta una noche de pizza en casa cumple la función de unir a la familia y construir ese espacio seguro que los niños a futuro agradecerán.