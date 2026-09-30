Cuánto peso hay que bajar para limpiar la grasa del hígado y mejorar la salud

El porcentaje clave que revierte la acumulación de grasa

Según los manuales de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos, lograr reducciones graduales en la balanza permite no solo disminuir el exceso de grasa acumulada en el tejido hepático, sino también frenar la inflamación y la fibrosis en etapas más complejas como la esteatohepatitis.

Mantenerse físicamente activo genera beneficios directos en la salud metabólica, reduciendo el impacto lipídico en las células hepáticas.

Las metas métricas clave para proteger tu salud y el hígado