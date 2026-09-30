Cuánto peso hay que bajar para limpiar la grasa del hígado y mejorar la salud

Frente al diagnóstico de enfermedad por hígado graso no alcohólico (MASLD/NAFLD), la estrategia terapéutica central no se basa en fármacos mágicos, sino en el descenso de peso progresivo a través de cambios sostenidos en la alimentación y la actividad física regular, con control de un profesional de la nutrición.
El porcentaje clave que revierte la acumulación de grasa
Según los manuales de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos, lograr reducciones graduales en la balanza permite no solo disminuir el exceso de grasa acumulada en el tejido hepático, sino también frenar la inflamación y la fibrosis en etapas más complejas como la esteatohepatitis.
Las metas métricas clave para proteger tu salud y el hígado
La evidencia científica demuestra que no es necesario alcanzar un peso corporal idílico de inmediato para obtener mejoras clínicas significativas. El organismo responde de forma favorable ante metas escalonadas:
-
Reducción inicial del 3% al 5% del peso corporal: este descenso moderado es suficiente para comenzar a liberar y reducir los depósitos de grasa en las células hepáticas.
Descenso del 7% al 10% del peso total: es la meta recomendada por especialistas para casos con inflamación avanzada, ya que ayuda a cicatrizar tejidos lesionados (fibrosis) y previene complicaciones graves como la cirrosis.
El peligro de las dietas extremas: perder peso de forma drástica o someterse a desnutrición severa puede empeorar la inflamación del hígado, por lo que la baja ponderal debe ser siempre gradual y mediante una alimentación equilibrada.
El valor del ejercicio sin baja de peso: mantenerse físicamente activo genera beneficios directos en la salud metabólica, reduciendo el impacto lipídico en las células hepáticas incluso si la balanza no registra cambios inmediatos.
Ausencia de medicamentos específicos
En la actualidad no existen medicamentos aprobados específicamente para curar el hígado graso. Los expertos advierten sobre el riesgo de consumir suplementos dietarios o remedios herbales sin supervisión profesional, ya que ciertas formulaciones caseras o concentrados naturales pueden causar toxicidad directa y agravar el cuadro hepático.
Prevenir la progresión de la enfermedad requiere sostener una alimentación basada en porciones moderadas, alimentos frescos y rutina deportiva constante, protegiendo así la salud integral de todo el sistema metabólico.
Este artículo tiene fines informativos y no reemplaza la consulta, diagnóstico ni tratamiento con un profesional de la salud.
En pocas palabras
- Descenso de peso: bajar entre un 3% y 10% del peso corporal es clave para reducir la grasa hepática y la inflamación.
- Tratamiento: la estrategia principal contra el hígado graso no alcohólico se basa en alimentación equilibrada y actividad física, no en fármacos.
- Prevención: evitar dietas extremas y el consumo de suplementos sin supervisión es vital para proteger la salud hepática.