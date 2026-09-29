Los Pumas volverán a jugar el Rugby Championship como preparación para el Mundial de Rugby 2027

Luego, en fechas a confirmar entre los meses de julio y agosto, el seleccionado nacional jugará dos partidos con Sudáfrica, uno de local y otro de visitante, y dos partidos en Argentina frente a los All Blacks, uno de ellos probablemente en el estadio de River.

El Rugby Championship se jugó ininterrumpidamente entre 2012 y 2025, pero a partir de este año pasará a jugarse solo los años impares debido al acuerdo entre los Springboks y Nueva Zelanda para hacer giras entre ambos países cada 4 años.

Los Pumas rumbo al Mundial 2027

La confirmación del Rugby Championship indica que Los Pumas iniciarán su preparación para el Mundial de Rugby 2027 con dos partidos en Australia, país al que deberán regresar para intervenir en la máxima competencia.

El debut de Los Pumas en el Mundial será el lunes 4 de octubre de 2027 a las 5:45 hora argentina frente a Canadá, en Brisbane.

Luego completarán la fase de grupos jugando el domingo 10 de octubre (1:15 hs) con España en Melbourne y el viernes 15 de octubre (23:45 hs) con Fiji, en Adelaida.