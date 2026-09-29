La excelente noticia que recibieron los hinchas de River antes de visitar a Belgrano

River y Belgrano en la final del Torneo Clausura en el Mario Alberto Kempes.

Los hinchas de River darán el presente en el Mario Alberto Kempes

Fueron las cuentas oficiales del Pirata donde se dio a conocer la noticia que desató la alegría de los hinchas del Millonario; allí el conjunto cordobés comunicó: "Belgrano informa que el partido ante River Plate, correspondiente a la fecha 13 del Clausura, se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes con público visitante".

Además de beneficiar a los hinchas visitantes, la medida significa una gran noticia para los locales: "Se trata de una decisión excepcional, para que más socios y socias tengan la posibilidad de alentar al campeón de local: quienes contrataron abono ya tienen su lugar asegurado sin costo extra y habrá precios accesibles para que las socias y socios sin ubicación puedan activar su carnet".

La dirigencia del Celeste de Alberdi explicó por qué tomaron la decisión de no jugar en el estadio Julio César Villagra: "Es una oportunidad para generar una recaudación extraordinaria que fortalezca la salud financiera del Club, en un año en el que sostuvimos al plantel campeón para seguir siendo competitivos".

Aunque River lo ganaba, Belgrano se quedó con el título.

Belgrano vs. River: grandes diferencias entre los precios de las entradas

Los precios de las entradas varían con diferencias abismales; los valores para los hinchas de Belgrano son los siguientes:

Platea Gasparini: Mayores $40.000 / Jubilados y Cadete Mayor $28.000 / Cadete Menor $20.000.

Platea Ardiles: Mayores $50.000 / Jubilados y Cadete Mayor $35.000 / Cadete Menor $25.000.

River utilizará únicamente la Popular Willington y los precios (aunque no están confirmados) puede ser de 110 mil pesos, el mismo que fijó Banfield cuando recibió al Millonario el 30 de agosto.

Más allá de la indignación inicial, el precio no varía demasiado con el valor de las entradas que tuvieron que pagar los hinchas visitantes en otros partidos que se disputaron durante el año: