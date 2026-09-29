Qué es el acero en pasta y cómo se usa para arreglar caños rotos en la casa

Es un adhesivo estructural que se obtiene al combinar dos componentes que vienen en la misma caja cuando lo compramos, pero por separado. El empaque trae una pasta base y un catalizador compuestos por partículas de acero y minerales.

Al mezclar ambas sustancias, se forma una pasta que se adhiere al metal, se seca y funciona como una soldadura resistente.

Para preparar la pasta hay que mezclar los dos componentes que trae.

En casa se usa para muchas cosas. Es ideal para rellenar o tapar grietas en las piezas metálicas, en los tanques, cañerías, bloques de motor.

El acero en pasta une con mucha fuerza los metales y queda casi igual que el acero original. También se usa para unir metales a hormigón, vidrio, madera o cerámica, arreglar rejas rotas, barrales de escaleras o herramientas dañadas.

Una vez realizado el arreglo, el acero queda firme, soporta la humedad, los solventes, las temperaturas y los golpes. Incluso se puede lijar o limar como cualquier acero.

Cómo realizar un arreglo de un caño roto usando acero en pasta

Si una tubería o caño se pinchó, se puede arreglar con este producto. Si se trata de un caño de agua, hay que cortar el suministro antes de realizar el arreglo.

Con esta pasta se pueden arreglar muchas cosas de la casa.