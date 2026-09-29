Qué es el acero en pasta y cómo se usa para arreglar caños rotos en la casa

Quizás hace años un caño pinchado representaba un gasto enorme; había que realizar una obra en la casa para cambiarlo y comprar muchos materiales para el arreglo. Hace algunos años existe un acero en pasta que se usa en estos casos, como sellador de metales.
¿Qué es el acero en pasta y para qué se usa en la casa?
El acero en pasta es un producto que se utiliza para realizar soldaduras de metales en frío, sin una máquina de soldar y todo lo que implica este proceso.
Es un adhesivo estructural que se obtiene al combinar dos componentes que vienen en la misma caja cuando lo compramos, pero por separado. El empaque trae una pasta base y un catalizador compuestos por partículas de acero y minerales.
Al mezclar ambas sustancias, se forma una pasta que se adhiere al metal, se seca y funciona como una soldadura resistente.
En casa se usa para muchas cosas. Es ideal para rellenar o tapar grietas en las piezas metálicas, en los tanques, cañerías, bloques de motor.
El acero en pasta une con mucha fuerza los metales y queda casi igual que el acero original. También se usa para unir metales a hormigón, vidrio, madera o cerámica, arreglar rejas rotas, barrales de escaleras o herramientas dañadas.
Una vez realizado el arreglo, el acero queda firme, soporta la humedad, los solventes, las temperaturas y los golpes. Incluso se puede lijar o limar como cualquier acero.
Cómo realizar un arreglo de un caño roto usando acero en pasta
Si una tubería o caño se pinchó, se puede arreglar con este producto. Si se trata de un caño de agua, hay que cortar el suministro antes de realizar el arreglo.
- Limpia bien la zona que vas a arreglar. Elimina la grasa, el óxido, el polvo y la pintura vieja usando un cepillo.
- Toma partes iguales de la pasta base y el catalizador y mezcla ambos ingredientes de manera homogénea con una espátula. La pasta tiene que quedar de un color uniforme.
- Coloca la pasta de acero en la fisura o pinchadura del caño y asegúrate de que quede bien pegada para evitar entradas de aire. El acero en pasta tiene que secar por lo menos 12 horas para que quede firme el arreglo.
En pocas palabras
- Acero en pasta: Solución económica para arreglos caseros en caños metálicos.
- Composición y uso: Adhesivo estructural bicomponente que replica soldaduras en frío.
- Aplicación: Ideal para tapar grietas y sellar fisuras en tuberías y otras piezas metálicas.