Colocar Coca Cola en la batería del auto: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Entre los mitos y las soluciones reales, hay una práctica en el auto que genera tanta curiosidad como asombro: volcar un poco de Coca Cola directamente sobre los bornes de la bateria.
Lejos de tratarse de una leyenda urbana sin sustento, los especialistas en autos confirman que este truco tiene una explicación estrictamente química y puede sacarte de un apuro en más de una oportunidad.
Por qué colocar Coca Cola en los bornes de la batería
Con el paso del tiempo, el uso continuo, la humedad ambiente y las variaciones de temperatura generan una reacción química natural en las conexiones eléctricas del auto. Como resultado, en los bornes (tanto el polo positivo como el negativo) se acumula una capa blanquecina, grisácea o verdosa conocida popularmente como sulfato.
Esta corrosión actúa como una barrera aislante que interrumpe o debilita el paso de la corriente eléctrica proveniente del alternador y la batería, provocando desde fallas intermitentes en el tablero.
Este problema puede llevarte a la clásica frustración de girar la llave de encendido y encontrarnos con que el auto "muere" en completo silencio.
Es ahí donde entra en juego la famosa Coca Cola. Al aplicarla directamente sobre la zona afectada, el ácido fosfórico presente en su fórmula líquida reacciona de manera inmediata al entrar en contacto con los óxidos y el sulfato acumulado.
La bebida disuelve y desprende los sedimentos corrosivos en apenas unos minutos, permitiendo que el metal recupere la conductividad necesaria sin necesidad de recurrir a herramientas complejas o productos químicos.
El paso a paso y una advertencia clave
En este caso el procedimiento es sumamente sencillo: basta con verter con cuidado una pequeña cantidad de Coca Cola sobre los bornes sucios, dejar actuar entre tres y cinco minutos y cepillar suavemente con un cepillo de dientes viejo para remover los restos.
Dado que se trata de una bebida con un alto contenido de azúcar, es obligatorio enjuagar la zona con abundante agua limpia y secar perfectamente una vez finalizada la limpieza. Si se pasa por alto este paso, los residuos azucarados quedarán adheridos alrededor de los bornes, atrayendo rápidamente polvo, tierra e insectos, lo que aceleraría nuevamente el proceso de suciedad y anularía el efecto del mantenimiento.
En pocas palabras
- Coca Cola y batería: se recomienda aplicar Coca Cola sobre los bornes de la batería del auto para limpiar el sulfato acumulado.
- Explicación química: el ácido fosfórico de la bebida disuelve los óxidos y el sulfato que impiden el paso de la corriente eléctrica.
- Procedimiento y advertencia: tras aplicar y cepillar, es crucial enjuagar con agua y secar para evitar residuos azucarados que atraigan suciedad.