Colocar Coca Cola en la batería del auto: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Esta corrosión actúa como una barrera aislante que interrumpe o debilita el paso de la corriente eléctrica proveniente del alternador y la batería, provocando desde fallas intermitentes en el tablero.

Producto de la suciedad, la batería del auto puede desgastarse.

Este problema puede llevarte a la clásica frustración de girar la llave de encendido y encontrarnos con que el auto "muere" en completo silencio.

Es ahí donde entra en juego la famosa Coca Cola. Al aplicarla directamente sobre la zona afectada, el ácido fosfórico presente en su fórmula líquida reacciona de manera inmediata al entrar en contacto con los óxidos y el sulfato acumulado.

La bebida disuelve y desprende los sedimentos corrosivos en apenas unos minutos, permitiendo que el metal recupere la conductividad necesaria sin necesidad de recurrir a herramientas complejas o productos químicos.

El paso a paso y una advertencia clave

En este caso el procedimiento es sumamente sencillo: basta con verter con cuidado una pequeña cantidad de Coca Cola sobre los bornes sucios, dejar actuar entre tres y cinco minutos y cepillar suavemente con un cepillo de dientes viejo para remover los restos.

Dado que se trata de una bebida con un alto contenido de azúcar, es obligatorio enjuagar la zona con abundante agua limpia y secar perfectamente una vez finalizada la limpieza. Si se pasa por alto este paso, los residuos azucarados quedarán adheridos alrededor de los bornes, atrayendo rápidamente polvo, tierra e insectos, lo que aceleraría nuevamente el proceso de suciedad y anularía el efecto del mantenimiento.